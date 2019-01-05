Кинотеатр в Грозном после угроз в соцсетях прекратил продажу билетов на корейский фильм-концерт Love yourself

Об этом сообщает сайт «Кавказский узел». О приостановке продажи билетов кинотеатр «Киностар» сообщил в инстаграме. «Каказский узел» отмечает, что против показа, в частности, выступили авторы чеченского паблика «Карфаген» в соцсети ВКонтакте. Они назвали показ попыткой наилучшим способом оскорбить чеченский народ. Сайт отмечает, что прежде демонстрацию фильма о поп-группе ВТS отменили в Дагестане. В инстаграме многочисленные группы дагестанцев писали, что выступают против разврата. В числе прочего они сочли недостаточно мужественной внешность участников группы, что, по их словам, говорит об их гомосексуальной ориентации.