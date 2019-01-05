Кинотеатр в Грозном после угроз в соцсетях прекратил продажу билетов на корейский фильм-концерт Love yourself
Об этом сообщает сайт «Кавказский узел». О приостановке продажи билетов кинотеатр «Киностар» сообщил в инстаграме. «Каказский узел» отмечает, что против показа, в частности, выступили авторы чеченского паблика «Карфаген» в соцсети ВКонтакте. Они назвали показ попыткой наилучшим способом оскорбить чеченский народ. Сайт отмечает, что прежде демонстрацию фильма о поп-группе ВТS отменили в Дагестане. В инстаграме многочисленные группы дагестанцев писали, что выступают против разврата. В числе прочего они сочли недостаточно мужественной внешность участников группы, что, по их словам, говорит об их гомосексуальной ориентации.
Комментарии9
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alexey65 05 января 2019 | 13:37
Каждый певец должен выглядеть, как борец перед схваткой?
vitaly_mp23 05 января 2019 | 13:43
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
alena01 05 января 2019 | 13:41
Интересный социальный эксперимент происходит в кавказских республиках России...
Ничем не сдерживаемое одичание...
Скорость и глубина отказа от ума в пользу силы поражают...
А ведь единственное эволюционное преимущество гомо сапиенс - разум...
alexey65 05 января 2019 | 13:45
alena01: Спорт, конечно, хорошо (сам им занимаюсь), но любой орангутанг легко накостыляет самому тренированному борцу.
Это неплохо бы осознать приверженцам ЗОЖ и брутальности мужчин в южных республиках.
tv_victim 05 января 2019 | 14:27
alena01: Пилотный проект. А там и на всю страну этот эксперимент распространят.
oneoretwo 05 января 2019 | 14:04
...в том зоопарке повсеместно надо крутить х/ф чапаев, предварительно почикав все эпизоды с анкой, чтобы уж наверняка - пусть наслаждаются...
...а через годик-другой мона и на маугли замахнуться...
alexey65 05 января 2019 | 14:12
oneoretwo: Маугли нельзя!
Табаки выглядит не как настоящий мужчина.
stefford 05 января 2019 | 14:13
В Чечне хотят запретить все мужчин с недостаточно мужественной внешностью? Могли бы со своих начать. Там, если их побрить, 90% покажутся нетрадиционной ориентации
ademydes 05 января 2019 | 14:17
конфликты идеалов средневековья с современным миром никуда не ушли.