Ураган Пабук, достигший юга Таиланда, ослаб до самой низкой категории тропического циклона

Она характеризуется ветром скоростью до 60 км/час, отмечает агентство ТАСС. Сильный ветер сегодня ожидается в Сиамском заливе и в Андаманском море. Там волны могут достигать 5 метров. В популярных у туристов провинциях, в том числе, на Пхукете и Краби ожидаются проливные дожди.