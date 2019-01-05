Ураган Пабук, достигший юга Таиланда, ослаб до самой низкой категории тропического циклона
Она характеризуется ветром скоростью до 60 км/час, отмечает агентство ТАСС. Сильный ветер сегодня ожидается в Сиамском заливе и в Андаманском море. Там волны могут достигать 5 метров. В популярных у туристов провинциях, в том числе, на Пхукете и Краби ожидаются проливные дожди.
Комментарии2
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vitaly_mp23 05 января 2019 | 13:44
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zayac4 05 января 2019 | 14:04
vitaly_mp23: Виталий я тебя люблю.