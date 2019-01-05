В боулинг-клубе в пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба
Местная полиция сообщила о многочисленных жертвах. Подробностей пока нет. Известно лишь, что события разворачиваются в городе Торранс. Местным жителям рекомендовали держаться подальше от района происшествия. Число погибших и пострадавших не уточняется.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
pattrick1 05 января 2019 | 13:37
В боулинг-клубе в пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба...
Так это были выстрелы или хлопки газа, позовите евреев и украинцев, они большие специалисты в терактах и несчастных случаях.
vitaly_mp23 05 января 2019 | 13:44
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
uyar11 05 января 2019 | 13:41
Свободная страна.Мечта либераса.
Вооруженные поголовно ,но трусливые американцы, никогда не дают отпора .
Как бараны, позволяют регулярно себя расстреливать.
polsan 05 января 2019 | 14:07
uyar11: главное не кормить троллей )) Они смелые, с потными ручками расплодились как тараканы на сайте! ) Значит скоро их будут банить! ))