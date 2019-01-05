"Турция после вывода войск США из Сирии намерена получить право управлять территориями, освобожденными от ИГИЛ"

Турция после вывода войск США из Сирии намерена получить право управлять территориями, освобожденными от группировки «Исламское государство»*. Речь идет о восточной части страны, которая сейчас находится под контролем сирийских курдов, пишет газета «Вашингтон пост». По данным издания, Анкара хочет добиться разоружения Вашингтоном сирийских курдов. Для обсуждения требований в Турцию направится советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, добавляет газета.

«Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка