Турция после вывода войск США из Сирии намерена получить право управлять территориями, освобожденными от ИГИЛ*
Турция после вывода войск США из Сирии намерена получить право управлять территориями, освобожденными от группировки «Исламское государство»*. Речь идет о восточной части страны, которая сейчас находится под контролем сирийских курдов, пишет газета «Вашингтон пост». По данным издания, Анкара хочет добиться разоружения Вашингтоном сирийских курдов. Для обсуждения требований в Турцию направится советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, добавляет газета.
«Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка
Комментарии20
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testmeter 05 января 2019 | 13:38
Снова нож в спину?!
vitaly_mp23 05 января 2019 | 13:44
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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master_superanalitik 05 января 2019 | 14:06
Турция после вывода войск США из Сирии намерена получить право управлять территориями, освобожденными от ИГИЛ
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Эти территории когда-то входили в состав Турецкой Империи, а потому у турок на это есть права. Русские могут в энтом деле пойти туркам навстречу, но при условии, что они выдадут России раскольника Варфоломея для его отправки в Оймякон, вернут РПЦ Софийский собор в Стамбуле и вернут РПЦ все христианские святыни, особенно связанные с именем Николая Чудотворца.
detul 05 января 2019 | 14:28
testmeter: На этот раз америкосам. Умеют турки нагибать. Россию с самолетом, Украину с церковью, теперь америкосов с сирийскими курдами. Одно слово - молодцы
alexey65 05 января 2019 | 13:39
Судя по всему, друг Эрдоган хочет по примеру Вофки объявить сирийский курдистаннаш!
tv_victim 05 января 2019 | 13:46
" Да понять его, надёжа-царь, немудрено: они Кемскую волость требуют. Воевали, говорят, так подай её сюда!"
"И.В. меняет профессию". Фильм.
vilingrad 05 января 2019 | 13:46
Вот тогда партнеры Вова и Эрдоганыч схлестнутся! А разнимать будет некому:)
neyexo 05 января 2019 | 14:05
vilingrad:
зачем? договорятся
Эрдоган смог объяснить ВВП, что курды для них это главное
parasuk_ 05 января 2019 | 13:53
Интересно, что такого узнал эрдоган о трампе, если так открыто начал трахать "великую" америку
testmeter 05 января 2019 | 13:55
parasuk_: А ты, Вова, стой в сторонке и ревнуй потихоньку. Воевало-воевало и хрена лысого получило
parasuk_ 05 января 2019 | 13:58
testmeter: Интересно, на что трамп обменяет порашкину орду и с ее пцу и самой эффективной армией? :)
dmast79 05 января 2019 | 14:13
testmeter: Раздел Сирии неизбежен, как и раздел Украины. Сирии - по Ефрату, украины - по Днепру.
vladimirgornitsky 05 января 2019 | 13:59
"Турция после вывода войск США из Сирии намерена получить право управлять территориями, освобожденными от ИГИЛ"
А остальными территориями будет управлять Иран. Асад уже заявил, что в политических и экономических вопросах приоритет будет отдаваться Ирану. Но, конечно, военную и финансовую помощь от России он, пока дают, будет получать охотно. Действуя при этом в интересах Ирана.
Россия который раз наступает на грабли, помогая арабским и прочим режимам, которые кидали и кидают ее, как только это покажется им выгодным.
art_ 05 января 2019 | 14:03
vladimirgornitsky: зависит от того, кого курды предпочтут - асада или эрдогана? американцы решили больше в эти разборки не встревать...
art_ 05 января 2019 | 13:59
получить право от кого?
kreamssdick 05 января 2019 | 14:03
а как же Прижопин и его соколы-вагнеры?
sasass 05 января 2019 | 14:10
Курды не дадут себя обезоружить - за ними стоит Сирия и главный повар России...)))
parasuk_ 05 января 2019 | 14:15
sasass: Вообще-то, за курдами стояли сша, они были к асаду типа в оппозиции. Будет интересно, если курды сейчас присягнут асаду.
vladimir_veteran 05 января 2019 | 14:18
Хороший аппетит!
greeg1 05 января 2019 | 14:24
Не успел хозяин подумать принять ли ему аспирин, а челядь уже принялась имущество делить.
Хреново вы ребята Маркса учили.