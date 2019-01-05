Посольство России в США добивается консульского доступа к россиянину, задержанному на острове Сайпан в Тихом океане
Его должны были предоставить еще до 2 января, сообщает со ссылкой на МИД России агентство ТАСС. Согласно этим данным, Дмитрий Макаренко был задержан сотрудниками ФБР сразу после прилета на остров Сайпан. Уточняется, что ему 39 лет, и он прибыл вместе с супругой, детьми и пожилыми родителями. Ранее сайт издания Saipan Tribune сообщал, что задержанному Дмитрию Макаренко 72 года.
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС подчеркнул, что Вашингтон вовремя не уведомил Москву о факте задержания.
Комментарии11
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vitaly_mp23 05 января 2019 | 13:45
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vladimir_veteran 05 января 2019 | 13:51
Похоже этот Дм.Макаренко достаточно большая величина (генерал?) и относится к кругу теневого политбюро. Как мы знаем члены этого политбюро предпочитают проживать вдали от суеты на небольших островах в пальмовых хижинах и вершить судьбы.
master_superanalitik 05 января 2019 | 14:01
vladimir_veteran: Похоже этот Дм.Макаренко достаточно большая величина (генерал?) и относится к кругу теневого политбюро.
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Дмитрий Макаренко это близкий родственник советского педагога и писателя Антона Макаренко а потому враги России покусились на святое. Родственник великого педагога должен быть освобожден!!!
alger 05 января 2019 | 14:46
master_superanalitik: а может он потомок Макара,ну того который телят.....
lager23 05 января 2019 | 13:52
Закон Бумеранга никто не отменял....
i_c_e 05 января 2019 | 13:54
Не честно. Вот наши — «вовремя»-же, наверняка, уведомили о факте задержания Пола Уилана.
Но вообще, по аналогии с нашей международной политикой, если не уведомили — то, типа, и не задержали, нет?
em201811 05 января 2019 | 13:55
Вот же мрази бездуховные! Все православнутые в загуле до 27 декабря (по «единственно правильному» календарю), а этим неймётся: доступ им подавай!
midnightblues 05 января 2019 | 13:57
Значит-в точку попали
vilingrad 05 января 2019 | 13:57
И где только россиян не арестовывают!
andy66 05 января 2019 | 14:03
чекистам удалось немыслимое - добиться ситуации, чтобы русских начали арестовывать во всем мире только по факту наличия российского паспорта... это то самое, что произошло с немцами в начале 40-х прошлого века
captaingeorge 05 января 2019 | 14:05
Наши стратеги явно не уважают шахматы! Американцев, стремящихся попасть в Россию, гораздо меньше россиян, путешествующих по миру, поэтому в игре "кто больше возьмет заложников" Россия обречена на проигрыш...