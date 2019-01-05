Посольство России в США добивается консульского доступа к россиянину, задержанному на острове Сайпан в Тихом океане

Его должны были предоставить еще до 2 января, сообщает со ссылкой на МИД России агентство ТАСС. Согласно этим данным, Дмитрий Макаренко был задержан сотрудниками ФБР сразу после прилета на остров Сайпан. Уточняется, что ему 39 лет, и он прибыл вместе с супругой, детьми и пожилыми родителями. Ранее сайт издания Saipan Tribune сообщал, что задержанному Дмитрию Макаренко 72 года.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС подчеркнул, что Вашингтон вовремя не уведомил Москву о факте задержания.