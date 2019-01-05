Более 200 человек уже получили выплаты после взрыва дома в Магнитогорске

Власти ждут деньги из федерального бюджета. Между тем состояние мальчика, перевезенного на лечение в Москву, начинает улучшаться.

Администрация Челябинской области уже распределила более 25 миллионов рублей помощи. Это компенсации в связи с гибелью членов семьи и утратой имущества. Министр социальных отношений региона Татьяна Никитина рассказали о порядке получения этих денег.

Региональные власти ждут средства из федерального бюджета, в том числе для решения жилищных проблем и на организацию пункта временного размещения. По словам чиновников, на счет для пожертвований поступило более 20 миллионов рублей. Эти средства кроме выплат на компенсацию расходов на ЖКХ будут направлены на погребение погибших, съем жилья на срок до трех месяцев, а также на оплату госпошлин. Местные банки взялись погасить долги погибших.

Врачи говорят о положительной динамике у всех пострадавших в результате взрыва дома. 10-месячный ребенок, пролежавший больше суток под завалами и доставленный в Москву, снят с аппаратов искусственной вентиляции легких. Теперь он дышит самостоятельно.

В Магнитогорске продолжаются похороны погибших. Трагедия унесла жизни 39 человек. Основная версия происшествия – взрыв бытового газа.