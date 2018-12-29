Народный артист Иван Бортник скончался на 80-м году жизни

По предварительным данным, причиной смерти стал тромб.

Иван Бортник скончался накануне поздно вечером. О его смерти сообщил в Facebook его коллега, руководитель Московского театра поэтов Владислав Маленко. Супруга актера Татьяна Борзых подтвердила это агентству ТАСС.

Иван Бортник начал свою карьеру в Московском драматическом театре имени Гоголя в 1961 году. Тогда же он впервые снялся в кино — его дебютом стал фильм Всеволода Воронина «Исповедь», где Бортник сыграл художника Василия. За свою карьеру он исполнил роли в нескольких десятках картин, среди которых «Зеркало для героя», «Иван да Марья», «Родня», «Чужие письма», а также «Место встречи изменить нельзя», Иван Бортник исполнил небольшую, но запоминающуюся роль бандита по кличке Промокашка. Именно она принесла ему всенародную известность.

В кино Иван Бортник чаще играл второстепенные роли, а настоящего успеха добился в Театре на Таганке, которому посвятил большую часть жизни. Он исполнял главные роли в таких постановках, как «Пугачев», «На дне», «Мать», «Борис Годунов». Здесь он подружился и с Владимиром Высоцким. Легендарный исполнитель посвятил актеру свою песню «Письмо к другу».

Скончавшийся актер Иван Бортник был «великолепным русским комедиантом», заявил актер Вениамин Смехов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Ушел Ванечка Бортник, любимец курса Владимира Этуша 1957-61 годов, моего курса. С 1957 года он был чудо-актером от природы, от дара Божьего, хотя с виду и по личному произволу уличным пацаном с Красносельской, как он сам себя называл. Мы знали его и любили как одного из трагикомических мастеров отечественного театра и кино. Тонкий, лирический, от родителей интеллигентнейший и начитанный человек, он всю жизнь играл другого. Ушел великолепный русский комедиант», — сказал В.Смехов.

Актер отметил, что в последнее время И.Бортник страдал от продолжительной и тяжелой болезни.

Прощание с Иваном Бортником пройдет 8 января в театре на Таганке. Похоронят артиста на Котляковском кладбище.