Шестеро моряков, захваченных у берегов западно-африканского государства Бенин, оказались гражданами России

Это подтвердили российские дипломаты. Пираты напали на судно, на котором также находились граждане Грузии и Украины, — рассказал первый секретарь посольства нашей страны в Бенине Альберт Дябин.

Глава СК Александр Бастрыкин распорядился проверить информацию о захвате россиян.