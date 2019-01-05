Шестеро моряков, захваченных у берегов западно-африканского государства Бенин, оказались гражданами России
Это подтвердили российские дипломаты. Пираты напали на судно, на котором также находились граждане Грузии и Украины, — рассказал первый секретарь посольства нашей страны в Бенине Альберт Дябин.
Глава СК Александр Бастрыкин распорядился проверить информацию о захвате россиян.
Комментарии2
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prostotak123 05 января 2019 | 13:15
Гуталином мазались и их наконец-то отмыли пираты? А если еще и содой? И тут всплывет некто Пригожин?
ai65_qi60 05 января 2019 | 13:32
А не чего границу нарушать! Кому не понятно, объясняю: пираты там установили границу. Границам есть граница!