На острове Сайпан в Тихом океане по запросу ФБР США арестовали 72-летнего россиянина

Дмитрия Макаренко подозревают в попытке экспортировать в Россию американскую военную технику. Всего ему вменяют восемь эпизодов, среди которых – отмывание денег. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков сказал, что Москва будет добиваться обеспечения всех прав задержанного Макаренко. Он подчеркнул, что Вашингтон вовремя не уведомил о задержании россиянина. Рябков призвал граждан России, к которым могут быть претензии в Соединенных Штатах, взвешивать последствия своих поездок за рубеж.