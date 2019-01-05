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13:00, 05 января 2019

На острове Сайпан в Тихом океане по запросу ФБР США арестовали 72-летнего россиянина

Дмитрия Макаренко подозревают в попытке экспортировать в Россию американскую военную технику. Всего ему вменяют восемь эпизодов, среди которых – отмывание денег. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков сказал, что Москва будет добиваться обеспечения всех прав задержанного Макаренко. Он подчеркнул, что Вашингтон вовремя не уведомил о задержании россиянина. Рябков призвал граждан России, к которым могут быть претензии в Соединенных Штатах, взвешивать последствия своих поездок за рубеж.

Комментарии

8

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hodak47 05 января 2019 | 13:09

Получите ответку.Будете мерятся "шпионами"?...

dmast79 05 января 2019 | 13:21

hodak47: Уже!
"Стало известно о многолетней подготовке властей Британии к «делу Скрипалей»
Сотрудники британского государственного проекта Integrity Initiative еще за несколько лет до инцидента в Солсбери заявляли о желательности некой «катастрофы» для импульса к укреплению британской обороноспособности и высылке российских дипломатов, соответствующие данные опубликовала хакерская группа Anonymous. В новой порции раскрытых документов по Integrity Initiative есть бумага, подготовленная старшим научным сотрудником британского «Института государственного правления» Виктором Мадейрой, подготовленная в 2015 году."
Хакерская группа Anonymous опубликовала документы по британскому госпроекту Integrity Initiative, согласно которым его сотрудники еще за несколько лет до «дела Скрипалей» призывали выслать российских дипломатов из Великобритании. Также из документов следует, что эти причастные к госпроекту люди привлекали к своей работе специалистов по химическому оружию.

prostotak123 05 января 2019 | 13:11

И что там, на Сайпане, этот придурок делал? Ему на Байкале отдыхать надо...

serg_anat 05 января 2019 | 13:14

Но как же...?? Ведь люди пожилые.., Мало Бродский, Пономарев.... , разве можно..?? Где правозащитники..??

skuller 05 января 2019 | 13:26

Чё он там в 72 года зенитку в трусах хотел провести?)))

alex949 05 января 2019 | 13:28

Как отмечается, Дмитрий Викторович Макаренко 1979 года рождения прибыл на остров Сайпан 29 декабря 2018 года вместе с супругой, детьми и пожилыми родителями.

«Он был задержан сотрудниками ФБР в аэропорту сразу после прилёта. При этом посольство России в Вашингтоне узнало о случившемся с ним не от американских правоохранительных органов, а от его близких», — говорится в сообщении.
КТО ЭТО ?


alex949 05 января 2019 | 13:32

alex949: ему не 72 года, а 40 лет !

i_c_e 05 января 2019 | 13:29

«Обвинительное заключение в отношении Макаренко было вынесено окружным судом южного округа Флориды еще в июне 2017 года» — вот интересно, зачем он, фактически в США, при этом поехал? Никак не может без Сайпанского пляжа Новый Год встретить, или никто кроме него какое задание выполнить не может?

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