NASA сообщило о переносе визита Дмитрия Рогозина в США

Причины такого решения в американском космическом агентстве не объяснили.

Визит Дмитрия Рогозина в США был запланирован на февраль этого года, однако накануне NASA, занимавшееся подготовкой поездки, заявило, что ее необходимо отложить. Официально о причине такого решения не говорится, но, по данным издания USA Today, директор NASA Джим Бранденстайн перенес визит Рогозина из-за давления американских конгрессменов. Ранее с критикой возможного приезда главы «Роскосмоса» выступали демократы Марк Уорнер и Джинн Шехин, напомнившие, что Рогозин находится в санкционном списке, и его приглашение идет вразрез с политикой США.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа планирует временно вывести российского чиновника из-под санкций, чтобы он смог посетить США. Сам Рогозин говорил, что «подаст паспорт», и это будет «интересная поездка». В ходе визита глава «Роскосмоса» собирался изучить производство на предприятиях Boeing, а также встретиться с главой компании SpaceX Илоном Маском. Кроме того, планировалось обсудить новые контракты на запуски ракет «Протон».

Роскосмос не получал никаких официальных уведомлений от NASA, поэтому пока продолжает подготовку визита Дмитрия Рогозина в США. Об этом «Эху» сказал представитель госкорпорации Владимир Устименко.

В свою очередь, в интервью агентству РИА Новости Устименко подчеркнул, что в ходе визита не планировалось обсуждать причины появления отверстия в обшивке корабля «Союз», которое, по предварительным данным, было сделано умышленно.

Визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США откладывается из-за расследования корпорации о появлении отверстия в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09». Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил директор центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов.

«Результаты расследования причин технического сбоя, этой дыры, очень серьезно повлияют на перспективы дальнейшего сотрудничества. В Америке за этим следят и будут очень остро реагировать, если в этом обвинят американских космонавтов», — сказал он.

Он заявил, что если в отношении космонавтов США будут выдвинуты подобные обвинения, может возникнуть большой политический скандал и любое сотрудничество будет прервано.

«Не отмена визита Рогозина ухудшит наши отношения, а визит Рогозина откладывается, потому что отношения плохие, и эти плохие отношения и взаимные подозрения перекинулись на международную космическую станцию», — заключил он.

Арбатов считает, что отношениям между Роскосмосом и NASA в любом случае прекратятся после окончания срока эксплуатации МКС.

Отверстие на космическом корабле «Союз МС-09» было обнаружено в конец августа после того, как на МКС зафиксировали утечку воздуха. Вечером того же дня оно было заделано герметиком. По одной из версий, разгерметизация космического корабля произошла из-за преднамеренного сверления отверстия американскими астронавтами.