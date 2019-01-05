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Эксклюзив Эха 13:00, 05 января 2019

NASA сообщило о переносе визита Дмитрия Рогозина в США

Причины такого решения в американском космическом агентстве не объяснили.

Визит Дмитрия Рогозина в США был запланирован на февраль этого года, однако накануне NASA, занимавшееся подготовкой поездки, заявило, что ее необходимо отложить. Официально о причине такого решения не говорится, но, по данным издания USA Today, директор NASA Джим Бранденстайн перенес визит Рогозина из-за давления американских конгрессменов. Ранее с критикой возможного приезда главы «Роскосмоса» выступали демократы Марк Уорнер и Джинн Шехин, напомнившие, что Рогозин находится в санкционном списке, и его приглашение идет вразрез с политикой США.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа планирует временно вывести российского чиновника из-под санкций, чтобы он смог посетить США. Сам Рогозин говорил, что «подаст паспорт», и это будет «интересная поездка». В ходе визита глава «Роскосмоса» собирался изучить производство на предприятиях Boeing, а также встретиться с главой компании SpaceX Илоном Маском. Кроме того, планировалось обсудить новые контракты на запуски ракет «Протон».

Роскосмос не получал никаких официальных уведомлений от NASA, поэтому пока продолжает подготовку визита Дмитрия Рогозина в США. Об этом «Эху» сказал представитель госкорпорации Владимир Устименко.

В свою очередь, в интервью агентству РИА Новости Устименко подчеркнул, что в ходе визита не планировалось обсуждать причины появления отверстия в обшивке корабля «Союз», которое, по предварительным данным, было сделано умышленно.

Визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США откладывается из-за расследования корпорации о появлении отверстия в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09». Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил директор центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов.
«Результаты расследования причин технического сбоя, этой дыры, очень серьезно повлияют на перспективы дальнейшего сотрудничества. В Америке за этим следят и будут очень остро реагировать, если в этом обвинят американских космонавтов», — сказал он.
Он заявил, что если в отношении космонавтов США будут выдвинуты подобные обвинения, может возникнуть большой политический скандал и любое сотрудничество будет прервано.
«Не отмена визита Рогозина ухудшит наши отношения, а визит Рогозина откладывается, потому что отношения плохие, и эти плохие отношения и взаимные подозрения перекинулись на международную космическую станцию», — заключил он.

Арбатов считает, что отношениям между Роскосмосом и NASA в любом случае прекратятся после окончания срока эксплуатации МКС.

Отверстие на космическом корабле «Союз МС-09» было обнаружено в конец августа после того, как на МКС зафиксировали утечку воздуха. Вечером того же дня оно было заделано герметиком. По одной из версий, разгерметизация космического корабля произошла из-за преднамеренного сверления отверстия американскими астронавтами.

Комментарии

13

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tv_victim 05 января 2019 | 13:08

"«Всё это знаю я», ответствует Пчела:
«Но и о том дошли мне слухи,
Что никому ты не мила,
Что на пирах лишь морщатся от Мухи,
Что даже часто, где, покажешься ты в дом,
Тебя гоняют со стыдом».—
«Вот», Муха говорит: «гоняют! Что́ ж такое?
Коль выгонят в окно, так я влечу в другое».


И.А. Крылов. "Муха и Пчела".

dmast79 05 января 2019 | 13:13

Сколько можно постить новости ни о чём?
В то время как вне инфополя Эха готова рвануть бомба!
"Лондон несколько лет готовился к отравлению Скрипалей
Хакеры опубликовали официальные бумаги британских властей, из которых следует, что Лондон готовился к высылке российских дипломатов под предлогом "некой катастрофы" за несколько лет до инцидента в Солсбери. Как выяснила группа Anonymous, участники государственного проекта Integrity Initiative привлекали к своей работе специалистов по химическому оружию, а также контактировали с вербовщиком и соседом Сергея Скрипаля."
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Хакерская группа Anonymous опубликовала документы по британскому госпроекту Integrity Initiative, согласно которым его сотрудники еще за несколько лет до «дела Скрипалей» призывали выслать российских дипломатов из Великобритании. Также из документов следует, что эти причастные к госпроекту люди привлекали к своей работе специалистов по химическому оружию."

arye_11 05 января 2019 | 13:21

dmast79:
Портянка.
Ты перед своим говно-копи-пастом забыл вставить сакральное - "А между тем..."
Вот, к примеру.
Говорят о Рогозине. а у тебя горит свежайшая новость. и ты вставляешь:
" - А между тем в деревне Гадюкино сдали новый инновационный и не имеющий аналогов в мире цельнодеревянный сортир на 8 посадочных очко-мест..."

dmast79 05 января 2019 | 13:28

arye_11: Только начинающие выживать из ума мигранты одной из советских "волн" (чемпионы по забегам до ОВИРа) думают, что живущие в России люди будут верить их россказням о … России же. Если ты расскажешь, куда как справляют нужду в отродоксальных кварталах Иерусалима, можешь немного и приврать - всё равно я не смогу проверить. Но рассказывать мне о жизни в России... лучше уж расскажи о своих "цельнодеревянных":
"Меа Шеарим представляет собой живой музей. Его резиденты живут в стиле, в котором жили ультраортодоксы в течение веков в гетто Северной и Восточной Европы. Они живут и одеваются так же, как их европейские предки.

Этот стиль жизни они проповедуют потому, что считают все изменения порождением зла. Изменения и новости представляют для них мало интереса. Например, телевизору нет места в их жизни, хотя большинство имеет радио.

По большому счёту жители Меа Шеарим обитают в средневековой истории, заполненной нищетой. Любой аспект жизни каждого дня строго подчинён правилам и ритуалам. Это место является самым плотным по населённости в Иерусалиме, и жизнь там требовательна, интенсивна, публична и подчиняется церемониям. Дома там маленькие, ветхие, с недостатком свежего воздуха. Люди почти не имеют личной жизни – почти треть живёт по три и более людей в комнате.

Мужчины и женщины строго разделены. Даже покупатели в магазине выстраиваются в отдельные очереди в зависимости от пола (не замечал – В.В.).

Много мужчин посвящают свою жизнь изучению Торы и молитвам, в то время, как их жёны полностью посвящены большой семье: как правило, у них семь или восемь детей, т. к. аборты и предохранение от беременности запрещены. Все они завися от дотаций со стороны государства и разных организаций."

opiatnovyi63 05 января 2019 | 13:22

dmast79: Деза от Пригожина?

dmast79 05 января 2019 | 13:32

opiatnovyi63: Скоро раскроют и схемы финансирования британской разведкой нашей демшизы и либерды. А равно и как английские агенты пишут опусы для Шендеровичей и разных там серпом по...

prostotak123 05 января 2019 | 13:13

А что там объяснять? Внешне Рогозин неадекватен, но справки нету....Поэтому он персона нон грата без объяснений...

vargor 05 января 2019 | 13:17

Причина переноса визита Рогозиа понятна: беснование русофобов-дерьмократов.

efilika 05 января 2019 | 13:18

ну если США не готовы к приему этого идиота, то надо срочно придумать глобальную причину, например, расследование происхождения дырки.

piter_ug 05 января 2019 | 13:18

Губозакаточная машинка в роскосмосе имеется?

piterrr 05 января 2019 | 13:20

Как же теперь NASA без комсомольского заведующего сектором Рогозина работать-то будет ?!

zayac4 05 января 2019 | 13:20

Украину убивает Фирташ, а Россия кто? Путин? Глупо.

andy66 05 января 2019 | 13:32

чувак, который рассказывает НАСА, что они не были на Луне - в Америку больше не приедет, А разве могло быть по-другому?

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