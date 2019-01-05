Сотрудники МЧС начали проверку храмов по всей России. Инспекторы Госпожарнадзора обследуют площадки, где пройдут рождественские богослужения в ночь с 6 на 7 января.

6 и 7 числа у самых посещаемых храмов будут дежурить спасатели, сообщает агентство ТАСС.