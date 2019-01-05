Сотрудники МЧС начали проверку храмов по всей России
Сотрудники МЧС начали проверку храмов по всей России. Инспекторы Госпожарнадзора обследуют площадки, где пройдут рождественские богослужения в ночь с 6 на 7 января.
6 и 7 числа у самых посещаемых храмов будут дежурить спасатели, сообщает агентство ТАСС.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 05 января 2019 | 12:37
На Бога у гэбэшника Гундяева и его попов надежды нет, не верят.
Сотрудники ФСО своих коллег охраняют, а МЧС им помогает.
dmast79 05 января 2019 | 12:41
danko1: На Бога надейся, а сам не плошай!
aleks50 Алексей Клубников 05 января 2019 | 12:46
dmast79:На моей памяти ни одного пожара ни Иегова, ни сын его Иисус не погасили, а вот пожарникам это иногда удаётся.
askol2016 05 января 2019 | 12:42
Ну все. Пожарные инспектора копнули самую золотую жилу! И даже Гундяй не сможет их обуздать, потому что сам находится в деликатном положении, проиграв битву за УПЦ
aleks50 Алексей Клубников 05 января 2019 | 12:43
МЧС не доверяет божьему контролю своих храмов? Ведомство безбожников не иначе.
dmast79 05 января 2019 | 12:53
aleks50: Кроме Бога есть ещё и Диавол - и ведомые им злонамеренные, и просто тупые от рождения людишки. Вот от последних МЧС самое оно.
aleks50 Алексей Клубников 05 января 2019 | 12:58
dmast79: Тогда бог с дьяволом как то не справляется.
dmast79 05 января 2019 | 13:02
aleks50: Вечно ваш брат либерал печётся о свободе, но хочет что бы чужими руками... Вечно вам все должны - Государство, Президент, Полиция, Пожарные, а теперь ещё и Бог вам должен Дьявола из вас выгнать. А где ж тогда ваше усилие, ваш подвиг, ваш свободный выбор?
xuato 05 января 2019 | 12:51
Сегодня Украинской православной церкви предоставляют томос, а менты в РФ ищут бумагу, что бы определить если томос у Кириллианских сектантов-раскольников.
tv_victim 05 января 2019 | 12:54
А если в храме с противопожарными делами швах, то его закроют, как какой-нибудь клуб или ресторан?
old44 05 января 2019 | 12:57
tv_victim: не имеют права - ведь церковь отделена от государства и на территории храма российские законы не действуют )))
xuato 05 января 2019 | 13:01
old44: Сначала надо заиметь томос, что бы называться православной и церковью. А отделена ли секта это вопрос?