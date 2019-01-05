Столичная мэрия продлевает работу общественного транспорта в Рождественскую ночь
С 6 на 7 января метро и Московское центральное кольцо будут работать до двух часов. Наземный городской транспорт – до трех часов. Кроме того, после полуночи будут дополнительные пригородные электрички, сообщает агентство Интерфакс.
Комментарии1
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sirwalterscott 05 января 2019 | 13:01
да пофиг что ваша столичная мэрия делает, кому это интересно?
вот в абакане автобусы не ходят - почему не на первой странице?