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12:30, 05 января 2019

Столичная мэрия продлевает работу общественного транспорта в Рождественскую ночь

С 6 на 7 января метро и Московское центральное кольцо будут работать до двух часов. Наземный городской транспорт – до трех часов. Кроме того, после полуночи будут дополнительные пригородные электрички, сообщает агентство Интерфакс.

Комментарии

1

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sirwalterscott 05 января 2019 | 13:01

да пофиг что ваша столичная мэрия делает, кому это интересно?
вот в абакане автобусы не ходят - почему не на первой странице?

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