Все шестеро моряков, захваченных у берегов западно-африканского государства Бенин, являются гражданами России
В числе заложников оказался капитан судна, сообщает российское посольство в Бенине.
Ранее там рассказали, что в момент нападения пиратов на борту панамского судна находились 26 человек – в основном россияне, а также граждане Украины и Грузии.
Комментарии11
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pauel1964 05 января 2019 | 12:41
А остальные 20 где? Удрали в Панаму?
pattrick1 05 января 2019 | 12:51
Все шестеро моряков, захваченных у берегов западно-африканского государства Бенин, являются гражданами России...
Грузинские и украинские суки, сдали негритосам своих русских товарищей.
kamen_12 05 января 2019 | 12:55
pattrick1: Хохлы и грузины ядовитые, не съедобные.
pattrick1 05 января 2019 | 13:01
kamen_12: andreyoo:
Украинцы и грузины такие вероломные и подлые люди, что могли на пальцах объяснить бенинцам, что Украина и Грузия бедные страны, так что выгоднее брать в заложники богатых русских.
andreyoo 05 января 2019 | 12:58
pattrick1: Не. Я думаю, просто пираты забрали всех без кого судно не сможет уйти. Остальных можно оставить ночевать на нем.
tvitov66 05 января 2019 | 13:09
andreyoo: думать это явно не ваш конек, ибо думать телевизером и методичкой нельзя
sergey_volkov 05 января 2019 | 12:42
Какой кошмар. Уже пираты захватывают пиратов. Ужас, что творится в мире?
tv_victim 05 января 2019 | 13:00
sergey_volkov: Уважают, блин, боятся... По телику посмотришь, так все просто в ужасе от смехдержавы...
askol2016 05 января 2019 | 12:46
Надо бы туда Кузю направить, для устрашения и создания дымовой завесы, только единственный боеспособный путинский корабль в Китае на ремонте
aleks50 Алексей Клубников 05 января 2019 | 12:56
Какое чмо внушило пиратам, что Вова озаботится выкупом моряков? Где Вова и где люди. Это же антагонизм чистой воды
tv_victim 05 января 2019 | 13:05
aleks50: Это же не торговец оружием и не агентша под прикрытием! На граждан, не служащих "где надо" ему на.рать.