Руководство NASA отложило на неопределенный срок визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Соединенные Штаты...

Руководство американского космического агентства отложило на неопределенный срок визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Соединенные Штаты. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря NASA Мэган Пауэрс сообщает USA Today. Поездка была намечена на февраль. Для того, чтобы визит состоялся, с Рогозина решили временно снять санкции. Это решение раскритиковал целый ряд сенаторов. Что стало причиной переноса поездки, не уточняется. В Роскосмосе говорят, что официального уведомления от NASA не получали.