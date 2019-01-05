Руководство NASA отложило на неопределенный срок визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Соединенные Штаты
Руководство американского космического агентства отложило на неопределенный срок визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Соединенные Штаты. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря NASA Мэган Пауэрс сообщает USA Today. Поездка была намечена на февраль. Для того, чтобы визит состоялся, с Рогозина решили временно снять санкции. Это решение раскритиковал целый ряд сенаторов. Что стало причиной переноса поездки, не уточняется. В Роскосмосе говорят, что официального уведомления от NASA не получали.
Комментарии14
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holic 05 января 2019 | 12:35
Они не в курсах что Дмитрий "Батут" Рогозин под санкциями с 14 года?
luger_max_otto 05 января 2019 | 12:44
У них нет батута для обеспечения обратного полета Рогозина в Москву :)
pattrick1 05 января 2019 | 12:47
Руководство NASA отложило на неопределенный срок визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Соединенные Штаты...
Само собой что отложило, Дмитрий Рогозин по-моему дважды попадал под антироссийские санкции, за то что россияне опустили украинскую нацию.
shmuel63 05 января 2019 | 12:38
"В Роскосмосе говорят, что официального уведомления от NASA не получали." - вот и г-жа Захарова, на прошлой неделе говорила, что не получала никакой жалобы от БиБиСи. Все-таки, в работе Почты России еще имеются отдельные недостатки.
pattrick1 05 января 2019 | 12:49
shmuel63:
ХАМАС, ХАМАС, евреям нужен Газ!
shmuel63 05 января 2019 | 12:52
pattrick1: Не понял. Газ у нас есть - и для себя, и на экспорт - в Египет и Иорданию, а в перспективе - и в Европу. Что сказать-то хотел, служивый?
pattrick1 05 января 2019 | 12:57
shmuel63:
Сегодня слышал по Евроньюс: "ХАМАС, ХАМАС, евреям нужен газ! ХАМАС, ХАМАС, евреям нужен газ!" Можешь сам послушать, на официальных сайтах Евроньюс.
shmuel63 05 января 2019 | 13:09
pattrick1: Да, признаюсь, не понял. Это про газовые камеры. Ну что сказать - ты рупор оскотиневшегося и издыхающего общества.
relocated 05 января 2019 | 13:00
shmuel63: Да просто патрик совсем выдохся и исписался, а новые методички запаздывают - финансирование режут ведь.
ed10075 05 января 2019 | 12:45
Оно и к лучшему. Позору меньше. Опять ведь сморозит там по привычке что-нибудь не потребное.
tomorrow_never_knows 05 января 2019 | 12:54
COMIC-CON, там рогозину самое место, как Человек-Батут!
old44 05 января 2019 | 12:59
Велком, но только на батуте !
forward 05 января 2019 | 13:00
Язык как помело. Для государственного деятеля это большой минус.
prostotak123 05 января 2019 | 13:01
Странно...Им что, и без дураков не скучно?))))