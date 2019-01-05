Стрельба с, предположительно, большим количеством жертв, произошла в городе, расположенном недалеко от Лос-Анджелеса
Стрельба с, предположительно, большим количеством жертв, произошла в боулинг-клубе в городе Торранс, расположенном недалеко от Лос-Анджелеса. Об этом сообщает местная полиция. Она обратилась к жителям города держаться подальше от места происшествия.
Комментарии17
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dmast79 05 января 2019 | 12:38
Интересно, что напишет по этому поводу вольнов, и как подхватит либерда. "Самосвалы с трупами" будут?
pattrick1 05 января 2019 | 12:41
Стрельба с, предположительно, большим количеством жертв, произошла в городе, расположенном недалеко от Лос-Анджелеса...
Интересно, будут сейчас украинцы и израильтяне выдвигать ослоумные версии, как после трагедии в Магнитогорске?
aleksandr39 05 января 2019 | 13:03
pattrick1: Это был взрыв бытового газа ,а пом маршрутки ,после чего начал стрелять " керченский " школьник .
danko_wurda 05 января 2019 | 13:27
pattrick1: я надеюсь бабку данко1 уложили?
vlabumur 05 января 2019 | 12:38
Стрелок мертв. Им оказался 28-летний пулеметчик и ветеран войны в Афганистане Давид Лонг (David Long). Во время нападения он был в капюшоне, бандане и черной одежде. Шериф утверждает, что боевик застрелился после приезда полиции.
Ранее весной его допрашивала полиция после иррационального поведения. Предположительная причина — посттравматическое стрессовое расстройство. Тогда эксперты вынесли вердикт, что мужчину не нужно заключать под стражу.
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У нас тоже много людей в горячих точках а рано или поздно кто живой вернется.
dmast79 05 января 2019 | 12:43
vlabumur: Но законы об оружии у нас немного другие. И - да, как показывает практика - малолетние дебилы, выросшие на американской поп-культуре, подчас бывают опаснее бывших вояк.
mozhem_povtorit 05 января 2019 | 12:51
vlabumur: Этот ваш Лонг стрелял 8 ноября, скопипастили старую новость.
holliwoodland 05 января 2019 | 13:01
mozhem_povtorit: так это что получается, комментаторы новостей могут врать?!!!
mozhem_povtorit 05 января 2019 | 13:05
holliwoodland: только комментаторы-либерасы
holliwoodland 05 января 2019 | 13:15
mozhem_povtorit: так они же ЖИТЬНЕПОЛЖИ, НЕВРАТЬИНЕВОРОВАТЬ. как же так?
mozhem_povtorit 05 января 2019 | 13:29
holliwoodland: Это потому что они гнилые внутри
boseal 05 января 2019 | 13:05
vlabumur: Открою Вам секрет "у нас" эти люди возвращаются из горячих точек с 80-х годов прошлого века с редкими перерывами.
piter_ug 05 января 2019 | 12:59
Если оружие разрешено, значит его надо держать готовым на вот такие случаи.
Чтобы убрать преступника.
andreyoo 05 января 2019 | 13:03
Скрепы, ополченцы в отпуске или Путин... кто виноват?
spbdweller 05 января 2019 | 13:08
Мы предпочитаем боярышник.
ykra_dupa 05 января 2019 | 13:11
spbdweller: По вам видно ! И вряд ли это повод для гордости !))))
vargor 05 января 2019 | 13:13
Орех такую тему в упор не заметит. Он горазд только на Россию наезжать. И такую новость эховцы игнорируют:
"Каждый шестой американец признался в желании покинуть страну".