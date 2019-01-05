СК изъял имущество «Трансаэро» на 500 млн рублей по делу о невыплате зарплаты

Следствие установило и изъяло имущество обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро» в рамках расследования уголовного дела о невыплате зарплаты более 7 тыс. бывших сотрудников. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Наталья Федорова.

«Стоимость обнаруженного и изъятого следствием имущества составляет не менее 500 млн рублей», — сообщила Федорова, отвечая на запрос ТАСС.

Ранее первый заместитель руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Сергей Помозов сообщал, что в ходе следствия обнаружены склады с принадлежащими авиакомпании двигателями, запчастями, оргтехникой и мебелью.

Это имущество изъято и передано на ответственное хранение конкурсному управляющему. По его словам, ориентировочная стоимость активов варьируется от 250 млн до 1 млрд рублей