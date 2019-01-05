Россиянин задержан на островах в Тихом океане по просьбе США
Россиянин задержан на островах в Тихом океане по просьбе США. Его обвиняют в экспорте американской военной техники.
Американцы охотились за 72-летним Дмитрием Макаренко уже несколько лет. Как следует из обвинительного заключения суда Флориды, наш соотечественник поставлял в Россию приборы ночного и теплого видения военного класса, а также капсюли для воспламенения заряда. Специальной лицензии или разрешения от Госдепартамента на экспорт у россиянина не оказалось.
Макаренко задержали на прошлой неделе на острове Сайпан – это столица Северных Марианских островов – территории, ассоциированной с США. Местная пресса написала о его судьбе только сейчас. Россиянину уже передали суть обвинений. Его также подозревают в отмывании денег.
Запрос американского прокурора о депортации уже удовлетворен. Сообщником Макаренко был выходец с Украины Владимир Невидомый. Он уже получил тюремный срок за сговор с целью незаконного экспорта военных образцов в Россию. Технику он маскировал под товары домашнего обихода, передает ТАСС.
Официальная Москва на задержание россиянина пока не отреагировала.
Комментарии27
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
harra 05 января 2019 | 12:10
Как следует из обвинительного заключения суда Флориды, наш соотечественник поставлял в Россию приборы ночного и теплого видения военного класса, а также капсюли для воспламенения заряда.
Технику он маскировал под товары домашнего обихода, передает ТАСС.
Дайте парочку:
Кофемолок ночного видения...
Мясорубок с капсюлем для воспламенения заряда...
Где купить? )))
dataan 05 января 2019 | 13:07
Ну всё. Сейчас начнут наши хватать пиндосов по всему миру, а пиндосы наших. Россияне, возвращайтесь как вы все домой побыстрее, от греха подальше. :)
dmast79 05 января 2019 | 12:12
72 года? Бодрый однако старикашка, столько бегал от ЦРУ, ФБР и прочих АНБ. Хохол то, не столь ретив оказался!
ykra_dupa 05 января 2019 | 12:22
dmast79: У хохла основная цель и была в тюрьму сесть в сшп ! На украдупе ваще ща тенденция такая где нибудь за границей на зону определиться , лет на двадцать обеспечены кормежкой будут ! Стабильность по украински !))))
gerakll 05 января 2019 | 12:45
ykra_dupa: Дупа,завидуешь хохлу?
tonight 05 января 2019 | 12:52
ykra_dupa: Как вам не стыдно хаить человека? Он же для России старался передовал американскую военную технику. И почему Россия молчит сейчас, почему не заступится? Вот и помогай России (( кинут как нефиг делать
curious69_ 05 января 2019 | 12:18
Ничего ничего... Путин пошлёт на выручку свою чудо ракету и америкосы ещё будут извинятся.....
dmast79 05 января 2019 | 12:25
curious69_: Учитывая, что фамилии дельцов-контрабандистов Макаренко и Невидомый - тут впору задуматься, а КУДА именно в Россию они поставляли тепловизоры? Уж точно не в Российскую Армию - там свои есть. Не "борцам за свободу" ли каким, на Кавказ? так что Путин, может быть - ещё и благодарность пиндосам объявит, за нейтрализацию ячейки укро-спецслужб, снабжающих бандподполье оружием.
sokol40 05 января 2019 | 12:21
Не пора ли перейти на импортозамещение этой "домашней техники"?
Или мозгов не хватает или руки не из того места растут?
n_eke_name 05 января 2019 | 12:31
sokol40: "Или мозгов не хватает или руки не из того места растут?"
У тебя -- и то и другое, ибо мозгов и рук хватает только на дебильные комментарии.
А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха
in_cat_we_trust 05 января 2019 | 12:56
n_eke_name: "А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха"
Это истерика или дыхание Че́йна — Стокса?
sokol40 05 января 2019 | 13:14
n_eke_name: //А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха//
Не захлебнулся от восторга?
dmast79 05 января 2019 | 12:32
sokol40: Ну так у украинцев таких возможностей нет, вот и тащат в коробке всё что можно перепродать на чёрном рынке. Российская же промышленность вполне себе производит аналогичные приборы по лицензиям, а для вояк - и чисто свои уже, с нашими матрицами. Но, разумеется, в открытой продаже их нет ))
sokol40 05 января 2019 | 13:16
dmast79: ну что вы путаете, украинец в паре с нашим работал. Свои есть, для кого этот покупал?
dmast79 05 января 2019 | 13:18
sokol40: Этот "наш" - выходец из вна украины. Уж не агент ли СБУ, часом?
ematveev 05 января 2019 | 12:22
Под предыдущим повтором новости (Дмитрия Макаренко обвиняют в попытке экспортировать в Россию военную технику США) я прокомментировал:
===
Новость в полном объеме:
Выходец с Украины купил в США приборы ночного видения, тепловизоры и капсюли и выслал их в Россию Дмитрию Макаренко посылкой. На таможне посылка, естессно, была обнаружена и украинца арестовали. Тот настучал на Макаренко и теперь и Макаренко тоже арестовали. Украинец получил два года тюрьмы.
А теперь сравните это с тем, как подала новость ЭМ.
===
Неужели редакторы читают комменты?
alex949 05 января 2019 | 12:26
Только США имеют полное право задерживать кого угодно, где угодно и за что угодно !
Расея рожей не вышла чтото там вякать и возражать по этому поводу и должна немедленно и без всяких условий освободить гражданина США, иначе будет хуже !
dmast79 05 января 2019 | 12:34
alex949: Я даже скажу, как будет хуже - задержат ещё парочку пиндосов - за шпионаж, или за педофилию какую-нибудь. Может даже в окружении навального шпиона найдут, и пойдёт лешенька по этапу, прицепом.
boseal 05 января 2019 | 12:37
alex949: без всяких условий освободить гражданина США/// А кого позвольте поинтересоваться задержали? Или Вы так, на всякий случай, заранее?)
tonight 05 января 2019 | 12:56
boseal: Россиянина задержали на островах, а в России арестовали американца. Теперь понятно?
boseal 05 января 2019 | 13:03
tonight: Конечно же понятно, вот только где о задержании американца сказано в данной новости? Давно арестовали то бедолагу?
askol2016 05 января 2019 | 12:35
Это почти такой же торговец оружием, как и Бут. Чтобы вызволить его, специально взяли в заложники какого-то американца, по дурости приехавшего на свадьбу друга, подсунув ему флешку с неведомым содержанием
bilrot 05 января 2019 | 13:00
askol2016: askol2016: Неужели Вы считаете ,что судимый судом военного трибунала за кражу 10 тыс $ морпех был взят на службу в ЦРУ ?
dmast79 05 января 2019 | 13:06
bilrot: Именно таких и берут - заляпанных и алчных. Во первых, готовы на любую, самую грязную работу, во-вторых - просто держать на крючке. С чистыми руками, холодным умом и горячим сердцем - это только в книжках и фильмах!
bilrot 05 января 2019 | 13:11
dmast79: Чистые руки ....- это о ЧК ?
dmast79 05 января 2019 | 13:15
bilrot: О ней родимой. Кровь за грязь не считается, кстати )
shai13 05 января 2019 | 13:00
А приборы пацан где брал? У кого? И без лицензии. Поставщиков тоже же надо за шкирку. Или только русских можно обижать?! Суки пиндосныя. Однозначно.