Россиянин задержан на островах в Тихом океане по просьбе США. Его обвиняют в экспорте американской военной техники.

Американцы охотились за 72-летним Дмитрием Макаренко уже несколько лет. Как следует из обвинительного заключения суда Флориды, наш соотечественник поставлял в Россию приборы ночного и теплого видения военного класса, а также капсюли для воспламенения заряда. Специальной лицензии или разрешения от Госдепартамента на экспорт у россиянина не оказалось.

Макаренко задержали на прошлой неделе на острове Сайпан – это столица Северных Марианских островов – территории, ассоциированной с США. Местная пресса написала о его судьбе только сейчас. Россиянину уже передали суть обвинений. Его также подозревают в отмывании денег.

Запрос американского прокурора о депортации уже удовлетворен. Сообщником Макаренко был выходец с Украины Владимир Невидомый. Он уже получил тюремный срок за сговор с целью незаконного экспорта военных образцов в Россию. Технику он маскировал под товары домашнего обихода, передает ТАСС.

Официальная Москва на задержание россиянина пока не отреагировала.