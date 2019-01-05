Бастрыкин распорядился проверить информацию о захвате российских моряков у западно-африканского государства Бенин
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился проверить информацию о захвате российских моряков у западно-африканского государства Бенин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По предварительным данным, пираты атаковали панамское судно, на котором находились 26 человек, в том числе, граждане Грузии и Украины. Большинство членов экипажа – россияне.
Посольство Россит подтверждает, что все шестеро захваченных в Бенине моряков являются гражданами России, сообщает ТАСС.
Комментарии13
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pauel1964 05 января 2019 | 12:10
Если информация подтвердится (заявление посольства не в счет), тогда бастрыким прикажет пиратам немедленно отпустить пленных.
kamen_12 05 января 2019 | 12:36
pauel1964: Дело заведут, предъявят обвинения. Подадут в розыск Интерпола, рано или поздно африканцы сядут, возможно срок тянуть будут на Колыме. Там, если зимой с вышки писаешь, на землю долетают только льдинки из мочи.
pauel1964 05 января 2019 | 12:38
kamen_12: не сомневаюсь, что первый пункт вашего to-do list станет и последним...
kamen_12 05 января 2019 | 12:41
pauel1964: Чеченов, которые участвовали в терактах 90-х до сих вылавливают и садят, в новостях мелькает.
pauel1964 05 января 2019 | 12:45
kamen_12: Слыхал. Одного даже посадили царьком Чечни. Осталось Бенин присоединить к России, и дело в шляпе...
kamen_12 05 января 2019 | 12:48
pauel1964: Тот свой с..н сын. Американские стандарты правосудия, хотя, если ветер изменится, топтать и Рамзану зону.
pauel1964 05 января 2019 | 12:53
kamen_12: Америка-то тут каким боком? Обычный русский произвол...
kamen_12 05 января 2019 | 13:03
pauel1964: Если с 1964 года посмотрите, кто друг Америки был, то поймёте. На вскид, Пиночет, на Кубе, как его... в Аргентине...
in_cat_we_trust 05 января 2019 | 12:47
kamen_12: а если на "кактус"?
aleks50 Алексей Клубников 05 января 2019 | 12:13
А командир пиратов распорядился послать бастрыкина на три весёлых бенинских буковки.
sokol40 05 января 2019 | 12:18
Наша бандитская власть нарушает 3-ю Женевскую конвенцию от 1949 года о вооружённых конфликтах, задерживая украинских моряков после Керченского расстрела не в качестве военнопленных. Бастрыкин - бандит №1.
anemon 05 января 2019 | 12:28
Как быстро спохватился-то! А что там проверять?
in_cat_we_trust 05 января 2019 | 12:50
anemon: там свои, тамбовские, среди пиратов наверняка