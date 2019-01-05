Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился проверить информацию о захвате российских моряков у западно-африканского государства Бенин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По предварительным данным, пираты атаковали панамское судно, на котором находились 26 человек, в том числе, граждане Грузии и Украины. Большинство членов экипажа – россияне.

Посольство Россит подтверждает, что все шестеро захваченных в Бенине моряков являются гражданами России, сообщает ТАСС.