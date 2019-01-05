"В Роскосмосе ничего не знают о планах NASA отложить поездку главы госкорпорации в США"

Никаких официальных уведомлений на этот счет не поступало, сказал «Эху» представитель Роскосмоса Владимир Устименко.

Владимир Устименко добавил, что у госкорпорации есть запасной вариант на случай изменения планов, но до поступления официальных разъяснений от NASA этот вопрос не обсуждается.