В Роскосмосе ничего не знают о планах NASA отложить поездку главы госкорпорации в США
Никаких официальных уведомлений на этот счет не поступало, сказал «Эху» представитель Роскосмоса Владимир Устименко.
Владимир Устименко добавил, что у госкорпорации есть запасной вариант на случай изменения планов, но до поступления официальных разъяснений от NASA этот вопрос не обсуждается.
Комментарии14
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gvs 05 января 2019 | 12:06
Прикольно будет, если Рогозин припрется в НАСА, а его там охранник не пустит ))))
vezdehod1 05 января 2019 | 12:10
В Роскосмосе ничего не знают о планах NASA отложить поездку главы госкорпорации в США
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"Операция Ы" - чтобы никто не догадался
kmndr 05 января 2019 | 12:23
gvs: прикольней будет, что он свилит куда нибудь на сейшелы, а потом отчитается как о тяжелых переговрах с наса.
aladdinov_01 05 января 2019 | 12:59
« у госкорпорации есть запасной вариант на случай изменения планов»
Да планов этих у моего лучшего друга Мити Рогозина да я и больше. Можно съездить в Катманду, слетать на недельку на йух, а то и просто подрочить перед телевизором на скачанную из сети порнушку. Всё меньше вреда для России выйдет от него.
askol2016 05 января 2019 | 12:06
Уведомление Рогозин получит по прилете в аэропорт Даллеса в Вашингтоне, на паспортном контроле...
apolosha 05 января 2019 | 12:12
Такс главное не подпускать к нему..
pulalala 05 января 2019 | 12:16
Объясняю паруски:
#ихтамнет
и
#ИхТамНеБудет
holic 05 января 2019 | 12:21
Зачем РосКосмос дуркует?
Они не в курсах что Дмитрий "Батут" Рогозин под санкциями с 14 года?
yakutt86 05 января 2019 | 12:25
Надо для равновесия какого-нибудь американского чинушу куда-нибудь не пригласить.
nemez1 05 января 2019 | 12:42
yakutt86: для американского чиновника командировка в РФ считается наказанием.
apels 05 января 2019 | 12:35
Запасной вариант это не на Луну отправить? Жаль. Санкции они такие - не пускают :)
pepetz 05 января 2019 | 12:38
"В Роскосмосе ничего не знают о планах NASA отложить поездку главы госкорпорации в США"
Пусть ЭХО Москвы читают, идиоты.
yazva_sibirskaya 05 января 2019 | 12:40
Зачем позориться? У них там скоро массовое использование ракет начнется, ракет со взлетом и посадкой в любых условиях, а тут - эта жирная харя со своим батутом. Стыдобища.
inga_92_1 05 января 2019 | 12:45
у госкорпорации есть запасной вариант
Кто бы сомневался - батут...