Корпорация Форд по всему миру отзывает 950 тысяч автомобилей из-за дефектных подушек безопасности
Они были поставлены японской компанией Токата. Форд собирается установить новые подушки безопасности бесплатно. Отзывают автомобили ряда моделей выпуска выпущенных с 2010-го по 2014 год.
Комментарии1
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captainobvious 05 января 2019 | 12:03
"Берём количество выпущенных машин — А, умножаем на вероятную долю машин с неисправностями — B, и умножаем произведение на стоимость урегулирования вопроса без суда — С.
A умножить на B умножить на C равно X. Если X меньше затрат на доработку, то возврата не будет." ("Бойцовский клуб")