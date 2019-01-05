72-летнего россиянина арестовали на острове Сайпан в Тихом океане по запросу США
Как сообщает издание The Guam Daily Post, это произошло еще в конце декабря. Дмитрия Макаренко обвиняют в попытке экспортировать в Россию военную технику США. Кроме того, его подозревают в отмывании денег. Всего россиянину вменяют 8 эпизодов, за что в общей сложности может грозит до 45 лет тюрьмы, сообщает РИА Новости.
Комментарии7
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tvitov66 05 января 2019 | 11:37
Да уж ... не те "Макаренки" пошли нынче
ematveev 05 января 2019 | 11:46
tvitov66:
Новость в полном объеме:
Выходец с Украины купил в США приборы ночного видения, тепловизоры и капсюли и выслал их в Россию Дмитрию Макаренко посылкой. На таможне посылка, естессно, была обнаружена и украинца арестовали. Тот настучал на Макаренко и теперь и Макаренко тоже арестовали. Украинец получил два года тюрьмы.
А теперь сравните это с тем, как подала новость ЭМ.
kmndr 05 января 2019 | 11:50
ematveev: самое интересное что этот патриот скорее всего не планировал новый год в России встречать.
kamen_12 05 января 2019 | 11:40
Чего он там пытался экспортировать, наверно прицел ночного видения для охоты.
detul 05 января 2019 | 11:43
Выйдет из тюрьмы самым старым человеком планеты .... Тырил и мыл, как это в духе эффективных менеджеров Чубайса !!
dm2 05 января 2019 | 11:50
Никакая, значит, не Бутина готовится на обмен :)
wrk 05 января 2019 | 11:59
Еще один заложник.