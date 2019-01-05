72-летнего россиянина арестовали на острове Сайпан в Тихом океане по запросу США

Как сообщает издание The Guam Daily Post, это произошло еще в конце декабря. Дмитрия Макаренко обвиняют в попытке экспортировать в Россию военную технику США. Кроме того, его подозревают в отмывании денег. Всего россиянину вменяют 8 эпизодов, за что в общей сложности может грозит до 45 лет тюрьмы, сообщает РИА Новости.