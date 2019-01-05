Роскосмос пока продолжает подготовку визита Рогозина в США,поскольку не получал официальных уведомлений от NASA

Госкорпорация «Роскосмос» ждет официальных разъяснений от НАСА по поводу переноса на неопределенный срок запланированного на февраль визита главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. В настоящий момент подготовка к переговорам о сотрудничестве с НАСА продолжается, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко.

«Во-первых, подготовка не отменена, она продолжается. Во-вторых, если такая ситуация действительно образовалась, мы ждем официального заявления от НАСА, потому что до сих пор мы его не получали. Что-либо комментировать по источникам СМИ нам пока тяжело», — заявил он.

В.Устименко подчеркнул, что «Роскосмос» не будет выступать с заявлениями до тех пор, пока ситуация не будет прояснена.

Ранее сообщалось, что НАСА проинформировало российскую сторону о том, что визит Д.Рогозина необходимо отложить. Новая дата поездки пока не назначена.