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Эксклюзив Эха 11:30, 05 января 2019

Роскосмос пока продолжает подготовку визита Рогозина в США,поскольку не получал официальных уведомлений от NASA

Госкорпорация «Роскосмос» ждет официальных разъяснений от НАСА по поводу переноса на неопределенный срок запланированного на февраль визита главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. В настоящий момент подготовка к переговорам о сотрудничестве с НАСА продолжается, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко.

«Во-первых, подготовка не отменена, она продолжается. Во-вторых, если такая ситуация действительно образовалась, мы ждем официального заявления от НАСА, потому что до сих пор мы его не получали. Что-либо комментировать по источникам СМИ нам пока тяжело», — заявил он.

В.Устименко подчеркнул, что «Роскосмос» не будет выступать с заявлениями до тех пор, пока ситуация не будет прояснена.

Ранее сообщалось, что НАСА проинформировало российскую сторону о том, что визит Д.Рогозина необходимо отложить. Новая дата поездки пока не назначена.

Комментарии

7

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harra 05 января 2019 | 11:36

Его в дверь, а он в окно !

tv_victim 05 января 2019 | 12:01

harra: "«Всё это знаю я», ответствует Пчела:
«Но и о том дошли мне слухи,
Что никому ты не мила,
Что на пирах лишь морщатся от Мухи,
Что даже часто, где, покажешься ты в дом,
Тебя гоняют со стыдом».—
«Вот», Муха говорит: «гоняют! Что́ ж такое?
Коль выгонят в окно, так я влечу в другое».

И.А. Крылов. "Муха и Пчела".

vova6_let 05 января 2019 | 11:36

Настойчивые ребята в Роскосмосе работают: американцы им говорят-нафиг нам не нужен ваш рогозин ! А они в ответ: да он и нам не нужен, забирайте его себе !

curhatuy6 05 января 2019 | 11:48

Да... Без Рогозина Штаты никогда не решат - делать корпус корабля из осины или липы. И к его приезду не могут найти стройматериал:)))

tv_victim 05 января 2019 | 11:58

"Собирала на разбой
Бабушка пирата.
Пистолеты уложила
И для золота мешок.
А еще, конечно, мыло,
Зубной порошок.
— Ложка здесь.
Чашка здесь,
Чистая рубашка есть.
Вот мушкет пристрелянный,
Вот бочонок рома...
Он такой рассеянный
Все оставит дома.
Старенькая бабушка
Седая голова,
Говорила бабушка
Ласковы слова:
— Дорогой кормилец наш,
Сокол одноглазый,
Ты смотри на абордаж
Попусту не лазай.
Без нужды не посещай
Злачные притоны.
Зря сирот не обижай,
Береги патроны,
Без закуски ром не пей —
Очень вредено это.
И всегда ходи с бубей,
Если хода нету."


Э. Успенский. "Бабушка и внучек".

ramses333 05 января 2019 | 11:58

Жаль, если отменили. Я так надеялся, что американцы пойдут навстречу желаниям этого хряка и отправят его с инспекционной поездкой на Луну (в один конец). Пусть до полного посинения выясняет были ли там американские космонавты, или его запустили первым.

gregor 05 января 2019 | 11:59

Роскосмос пока продолжает подготовку визита Рогозина в США,поскольку не получал официальных уведомлений от NASA
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Вот незадача -то ..., деньги на поездку уже сворованы ,а поездки может и не быть ... . Надо срочно выдумывать ,как деньги не отдавать и не ехать .
Я думаю .... надо идти сразу к Навальному ,в его фонд и делать там обыски .
Другого пути и решения ,как не отдавать ворованное, нет .

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