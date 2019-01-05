Пострадавшим при обрушении подъезда дома в Магнитогорске пообещали материальную помощь из резервного фонда российского правительства. Деньги также получат семьи погибших, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на МЧС. Суммы не уточняются. Выплаты первых компенсаций после взрыва в жилом доме уже начались, рассказала министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

Взрыв произошел 31 декабря. Согласно официальной версии, взорвался бытовой газ. Погибли 39 человек.