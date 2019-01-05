Трамп пригрозил ввести чрезвычайное положение после того, как Конгресс отказался выделить деньги на стену с Мексикой

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести чрезвычайное положение после того, как Конгресс отказался выделить деньги на строительство стены на границе с Мексикой. «Я могу это сделать, если захочу», — сказал американский лидер. При этом он выразил надежду, что строительство удастся согласовать в ходе переговоров, сообщает агентство Reuters. Дональд Трамп добивается выделения больше 5,5 миллиардов долларов на строительство стены.