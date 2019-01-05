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11:00, 05 января 2019

Трамп пригрозил ввести чрезвычайное положение после того, как Конгресс отказался выделить деньги на стену с Мексикой

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести чрезвычайное положение после того, как Конгресс отказался выделить деньги на строительство стены на границе с Мексикой. «Я могу это сделать, если захочу», — сказал американский лидер. При этом он выразил надежду, что строительство удастся согласовать в ходе переговоров, сообщает агентство Reuters. Дональд Трамп добивается выделения больше 5,5 миллиардов долларов на строительство стены.

Комментарии

3

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kottigr1 05 января 2019 | 11:21

"Никогда ещё полковник Исаев не был так близок к провалу" - подумал Трамп узнав о решении демократов.

sergirusso 05 января 2019 | 11:35

Ну типо самое время начать кредитовать рашкинскую экономику...

olenenok_zed 05 января 2019 | 11:35

Если бы это было не США. а Россия.
а президентом не Трамп, а Путин.
Депутаты, СФ, прочие министры единогласным решением бы все одобрили.
Согласовав все задним числом, через 2 года после того, как стена началась бы строиться.
А на тех, кто задавал бы вопросы натравляли толпы идиотов рогатых, считающих себя патриотами.
не забывая клеймить их на всех гос каналах.
.
вот собственно разница. между Россией с США )

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