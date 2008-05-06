Синдзо Абэ: В переговорах между Москвой и Токио по мирному договору настал решающий момент

Об этом заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

Синдзо Абэ заявил о своем намерении вместе с российским лидером Владимиром Путиным лично поставить точку в переговорах о заключении мирного соглашения. И сейчас, по его словам, настал кульминационный момент. Слова премьера приводит агентство Киодо. Ранее Абэ говорил о том, что рассчитывает на продвижение в этом вопросе в ходе встречи в Москве, которая предположительно состоится уже в январе. Предыдущие переговоры японского премьера с Владимиром Путиным прошли в середине ноября в Сингапуре, где стороны подтвердили намерение ускорить процесс.

Декларация, фактически прекращающую войну между СССР и Японией, была подписана более 70 лет назад, но камнем преткновения в заключении мирного договора стали территориальные вопросы. Япония, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года, претендует на ряд Курильских островов. Россия стоит на позиции, что эти острова принадлежат ей по итогам Второй мировой войны.

Ранее Синдзо Абэ заявил, что в случае передачи Курил Японии, Токио не намерен переселять с островов живущих там россиян.