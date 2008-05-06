Синдзо Абэ: В переговорах между Москвой и Токио по мирному договору настал решающий момент
Об этом заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ.
Синдзо Абэ заявил о своем намерении вместе с российским лидером Владимиром Путиным лично поставить точку в переговорах о заключении мирного соглашения. И сейчас, по его словам, настал кульминационный момент. Слова премьера приводит агентство Киодо. Ранее Абэ говорил о том, что рассчитывает на продвижение в этом вопросе в ходе встречи в Москве, которая предположительно состоится уже в январе. Предыдущие переговоры японского премьера с Владимиром Путиным прошли в середине ноября в Сингапуре, где стороны подтвердили намерение ускорить процесс.
Декларация, фактически прекращающую войну между СССР и Японией, была подписана более 70 лет назад, но камнем преткновения в заключении мирного договора стали территориальные вопросы. Япония, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года, претендует на ряд Курильских островов. Россия стоит на позиции, что эти острова принадлежат ей по итогам Второй мировой войны.
Ранее Синдзо Абэ заявил, что в случае передачи Курил Японии, Токио не намерен переселять с островов живущих там россиян.
Комментарии11
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post_v 05 января 2019 | 11:05
Пролезешь по болотам
И влезешь в бурелом,
Одно возьмешь обходом,
Другое напролом.
И вот поставил точку,
Труба трубит отбой,
А точка усмехнулась
И стала запятой.
(Юлий Ким)
putin_itogy 05 января 2019 | 11:14
Вали его, Абэ...
Вали!
kamen_12 05 января 2019 | 11:49
putin_itogy: Косоглазые будут решительно посланы нах! Путин не присовокуплял, ему и не отдавать. Товарищ Сталин пусть решает!
skuller 05 января 2019 | 11:18
Ну Курилы то япошки точно не получат, так что о каком он прорыве тут говорит, большой вопрос?
gs1112 05 января 2019 | 11:32
skuller: Ага тебя забыли спросить. Да для того что*бы хоть частично снять санкции Путин и весь Дальний Восток китайцам сдаст в аренду на 350 лет.
tvitov66 05 января 2019 | 11:33
skuller: так-же как китайцы "не получили" острова Большой Уссурийский и Тарабаров? ЛилиПУту плевать на нас с вами и какую-то там "Родину", он заигрался в своих политических ПУ_бедах и просирает все с большим успехом
ze_danil 05 января 2019 | 11:40
skuller: чувак, если завтра Вощдь заявит что крымнаш это кагбе много_ходов_очка, в результате чего мы таки победили - вата хором выдаст полный одобрямс и скажет что так и было задумано назло либерастам
sergirusso 05 января 2019 | 11:32
Один другого стоит. Абэ не хочет рвать с плешакм - хочет его использовать, типо хитрован. А плешак типо использует то, что Абэ не хочет окончательно ставить крест на плешивом. Типо кто кого перехитрит.
gregor 05 января 2019 | 11:33
Синдзо Абэ: В переговорах между Москвой и Токио по мирному договору настал решающий момент
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Путин скажет -;" Забирайте " .
86 % скажут ;-" Одобрямс "
Китаю же отдал всё ,что они захотели и этим отдаст .
А не отдаст , 86 % тоже одобрямс .
Потому ,как 86 % всегда одобрямс ,что вытворяют власти . Всегда .Менталитет,знаете ли .
curhatuy6 05 января 2019 | 11:53
Что еще отдадим чтобы на саммите не сидеть за завтраком в гордом одиночестве (если пустят)?:)))
alo0000 05 января 2019 | 11:57
А что по этому думает «начальник транспортного цеха»?