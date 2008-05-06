Z Архив новостей новости
5 11 6 2008
11:00, 05 января 2019

Синдзо Абэ: В переговорах между Москвой и Токио по мирному договору настал решающий момент

Об этом заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

Синдзо Абэ заявил о своем намерении вместе с российским лидером Владимиром Путиным лично поставить точку в переговорах о заключении мирного соглашения. И сейчас, по его словам, настал кульминационный момент. Слова премьера приводит агентство Киодо. Ранее Абэ говорил о том, что рассчитывает на продвижение в этом вопросе в ходе встречи в Москве, которая предположительно состоится уже в январе. Предыдущие переговоры японского премьера с Владимиром Путиным прошли в середине ноября в Сингапуре, где стороны подтвердили намерение ускорить процесс.

Декларация, фактически прекращающую войну между СССР и Японией, была подписана более 70 лет назад, но камнем преткновения в заключении мирного договора стали территориальные вопросы. Япония, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года, претендует на ряд Курильских островов. Россия стоит на позиции, что эти острова принадлежат ей по итогам Второй мировой войны.

Ранее Синдзо Абэ заявил, что в случае передачи Курил Японии, Токио не намерен переселять с островов живущих там россиян.

Комментарии

11

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

post_v 05 января 2019 | 11:05

Пролезешь по болотам
И влезешь в бурелом,
Одно возьмешь обходом,
Другое напролом.

И вот поставил точку,
Труба трубит отбой,
А точка усмехнулась
И стала запятой.

(Юлий Ким)

putin_itogy 05 января 2019 | 11:14

Вали его, Абэ...
Вали!

kamen_12 05 января 2019 | 11:49

putin_itogy: Косоглазые будут решительно посланы нах! Путин не присовокуплял, ему и не отдавать. Товарищ Сталин пусть решает!

skuller 05 января 2019 | 11:18

Ну Курилы то япошки точно не получат, так что о каком он прорыве тут говорит, большой вопрос?

gs1112 05 января 2019 | 11:32

skuller: Ага тебя забыли спросить. Да для того что*бы хоть частично снять санкции Путин и весь Дальний Восток китайцам сдаст в аренду на 350 лет.

tvitov66 05 января 2019 | 11:33

skuller: так-же как китайцы "не получили" острова Большой Уссурийский и Тарабаров? ЛилиПУту плевать на нас с вами и какую-то там "Родину", он заигрался в своих политических ПУ_бедах и просирает все с большим успехом

ze_danil 05 января 2019 | 11:40

skuller: чувак, если завтра Вощдь заявит что крымнаш это кагбе много_ходов_очка, в результате чего мы таки победили - вата хором выдаст полный одобрямс и скажет что так и было задумано назло либерастам

sergirusso 05 января 2019 | 11:32

Один другого стоит. Абэ не хочет рвать с плешакм - хочет его использовать, типо хитрован. А плешак типо использует то, что Абэ не хочет окончательно ставить крест на плешивом. Типо кто кого перехитрит.

gregor 05 января 2019 | 11:33

Синдзо Абэ: В переговорах между Москвой и Токио по мирному договору настал решающий момент
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Путин скажет -;" Забирайте " .
86 % скажут ;-" Одобрямс "
Китаю же отдал всё ,что они захотели и этим отдаст .
А не отдаст , 86 % тоже одобрямс .
Потому ,как 86 % всегда одобрямс ,что вытворяют власти . Всегда .Менталитет,знаете ли .

curhatuy6 05 января 2019 | 11:53

Что еще отдадим чтобы на саммите не сидеть за завтраком в гордом одиночестве (если пустят)?:)))

alo0000 05 января 2019 | 11:57

А что по этому думает «начальник транспортного цеха»?

Самое обсуждаемое

Блоги

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров Среди них напитки, овощи, фрукты, кондитерские изделия, промышленное оборудование, отделочные материалы и другие товары…

5 163 6 19833 29.12
Kобщество, украина, санкции, политика, продукты, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Нам шьют вторую статью о незаконном митинге Хотят повышать ставки – буду повышать. И посмотрим, кто спасует первым. За ними – силовики на зарплате. С нами – десятки тысяч людей, жизнь и здоровье которых оказываются под угрозой…

5 96 6 36437 29.12
Kэкология, общество, мусор, политика, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Лондон играет всё грязнее Никаких обращений с жалобами от Би-Би-Си на конец рабочего дня 29 декабря не поступало — в ДИП никто от БИ-Би-Си не обращался…

5 129 6 13530 30.12
Kсми, общество, события
Блоги

+ Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» В обращении к верующим церковный иерарх утверждает, что показанное режиссером новогоднее чудо — «обретение новой любви» главным героем «построено на предательстве своей невесты»...

5 272 6 31608 01.01
8читать ;смотреть
Kобщество, религия
Интервью Интервью

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Слава Богу, мы сделали и «Авангард», и ряд других изделий. Они хоть будут беречь и как-то сдерживать это агрессивную политику…

5 122 6 15450 03.01
Блоги

«Отступитесь от общения с раскольникам» Послание Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Варфоломею в связи с антиканоническими действиями, предпринимаемыми Константинопольским Патриархатом на Украине…

5 183 6 23348 31.12
Kрпц, украина, религия, события
Блоги

Минобороны: Сокращение выплат военнослужащим из-за строительства главного военного храма — вброс пропагандистов Жертвование средств на возведение Главного Храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне осуществляется исключительно добровольно и индивидуально самими военнослужащими…

5 51 6 6555 31.12
Kминобороны, рпц, события
Один
Новогодняя ночь

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

3028349

5 103 6 13524 31.12
#слушать 02:48:05 8читать $скачать 38.5 МБ
Kпраздники, общество, видео, передачи
Блоги

Владимир Познер журналист

Пока это не произойдет, мы будем топтаться на месте Люди, которые управляют сегодня нами с вами, они откуда взялись? Они взялись из той системы. И пока не придут те, которые вообще не знают, что такое Советский Союз, которые не испытали этого, которые совсем по-другому смотрят на жизнь, ничего не изменится…

5 47 6 7561 10:39
Kобщество, политика, история, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

Убийство Распутина. Преступление, за которое наказаны все Неподдельная радость означала своего рода выдачу лицензии на убийство. Стоит только начать… Династия Романовых ненадолго пережила Григория Распутина…

5 84 6 14386 30.12
Kистория, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны Администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил Департаменту культуры уволить директора парка. Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое…

5 56 6 9798 01.01
Kобщество, происшествия, москва, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Молчащие Властям России ваши результаты нужны в политических целях – чтобы скрыть свои провалы в стране и свое обогащение. Ради сокрытия своих преступлений, организаторы допинга готовы красть ваши результаты, ваши деньги, ваши жизни…

5 45 6 8504 02.01
Kобщество, спорт, допинг, мнения
Интервью Интервью

Мария Захарова гость: Мария Захарова глава департамента информации и печати МИД РФ

Вызывает, конечно, удивление публикация на сайте ВВС материала о том, что телерадиокомпания направила в МИД какую-то официальную жалобу…

5 54 6 10386 30.12
Блоги

Эхо-кино

Эффектный, зрелищный, захватывающий и увлекательный «Т-34» Исполнители главных ролей в блокбастере Т-34 о  съемках в картине…

5 121 6 24494 01.01
Kкино, фильмы, актеры, события
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Свобода слова – по-киевски или по-московски? Неновогоднее… В Киев хочется передать – хлопцы, мы все-таки  на вас надеемся! И надеемся на демократические, а не манипуляционные выборы. Слава Украине!..

5 99 6 20886 30.12
Kукраина, политика, общество, мнения
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Тест на принадлежность к человечеству От ответа на вопрос: какое из этих сообщений порадовало россиян, а какое огорчило или раздражило, — зависит будущее России…

5 376 6 82461 02.01
Kкосмос, космонавтика, общество, сша, мнения

Популярное за неделю

Новости

Дональд Трамп может ввести в стране чрезвычайное положение для строительства стены на границе с Мексикой Такой шаг поможет получить финансирование на эти цели в обход конгресса

5 5 6 12410
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это тоже, может быть, примета великодержавности, потому что неспособность разобрать завал одной секции многоэтажки всяким державам поскромнее незнакома…

5 108 6 138810 02.01
#слушать 50:00 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Кто должен возглавить Союзное государство России и Белоруссии?
5 60 6 14982 03.01
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Соучастники Путина Не православные чекисты и не попы в штатском, не действующие силовики и не бывшие партноменклатурщики привели в 2000 году к власти Владимира Путина…

5 290 6 339551 03.01
Kпутин, события
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! За этот год многое изменилось вокруг и в наших делах, и в наших головах. И я уверена — впереди большие перемены. Просто потому, что так как сейчас дальше уже нельзя…

5 345 6 109236 31.12
8читать ;смотреть
Kпраздники, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7527967
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3844893

Сегодня в эфире