Петр Порошенко вылетел в Стамбул на церемонию вручения томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Украинский лидер написал на своей странице в Фейсбуке, что это долгожданное событие, присутствовать на котором для него большая честь.

Порошенко добавил, что отправляется к вселенскому патриарху Варфоломею со словами искренней благодарности от всего украинского народа.