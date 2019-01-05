Петр Порошенко вылетел в Стамбул на церемонию вручения томоса об автокефалии Православной церкви Украины
Петр Порошенко вылетел в Стамбул на церемонию вручения томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Украинский лидер написал на своей странице в Фейсбуке, что это долгожданное событие, присутствовать на котором для него большая честь.
Порошенко добавил, что отправляется к вселенскому патриарху Варфоломею со словами искренней благодарности от всего украинского народа.
Комментарии34
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tv_victim 05 января 2019 | 11:08
"Иудушка стоял на молитве. Он был набожен и каждый день охотно посвящал молитве несколько часов. Но он молился не потому, что любил бога и надеялся посредством молитвы войти в общение с ним, а потому, что боялся черта и надеялся, что бог избавит его от лукавого. … Но молитва не обновляла его, не просветляла его чувства, не вносила никакого луча в его тусклое существование. Он мог молиться и проделывать все нужные телодвижения — и в то же время смотреть в окно и замечать, не идет ли кто без спросу в погреб и т. д. Это была совершенно особенная, частная формула жизни, которая могла существовать и удовлетворять себя совсем независимо от общей жизненной формулы." …
Он знал множество молитв, и в особенности отлично изучил технику молитвенного стояния. То есть знал, когда нужно шевелить губами и закатывать глаза, когда следует складывать руки ладонями внутрь и когда держать их воздетыми, когда надлежит умиляться и когда стоять чинно, творя умеренные крестные знамения. И глаза и нос его краснели и увлажнялись в определенные минуты, на которые указывала ему молитвенная практика.»
М.Е. Салтыков-Щедрин "Господа Головлевы"
kottigr1 05 января 2019 | 11:10
tv_victim:
Быть Киеву Первопрестольным ! Се буди мт҃и градомъ рускими..
pattrick1 05 января 2019 | 11:19
Петр Порошенко вылетел в Стамбул на церемонию вручения томоса об автокефалии Православной церкви Украины...
Украинская церковь имени патриарха Петро Порошенко-Вальцмана.
shmuel63 05 января 2019 | 11:40
pattrick1: А чем это хуже РПЦ имени Кирилла-Гундяева-(Михайлова - его кличка в КГБ)?
pauel1964 05 января 2019 | 12:00
Негоже, конечно, главае государства, так глубоко влезать в дела церковные. но событие политически важное, да и как не воспользоваться таким подарком к предстоящим выборам.
naeel 05 января 2019 | 11:46
pattrick1: Памяти Иисуса Иосифовича Давидзона, мудень
ватанам и это неведомо
parasuk_ 05 января 2019 | 11:12
Звучит как песня: стамбульский поп даст томоса пцу :)
kottigr1 05 января 2019 | 11:16
parasuk_: Основатель РПЦ грузин-Сталин томаса от НКВД не пожалел...
parasuk_ 05 января 2019 | 11:24
kottigr1: Сталин создал украину в ее нынешних границах :) Потому что образовавшееся после подписания акта злучки недоразумение просуществовало год. А львов, доставшийся украине после подписания пакта молотова-риббентропа, ополяченные татарчата оккупируют до сих пор
kottigr1 05 января 2019 | 11:25
parasuk_: Киев и Киевские Князья создали Россию в её границах и не комплексуют по этому поводу...
parasuk_ 05 января 2019 | 11:31
kottigr1: Россию создал Иван Грозный. Тот самый, что придумал первых украинцев когда подписал свой великий указ "а всех убогих и юродивых сослать на Окраину, там им дуракам место"
kottigr1 05 января 2019 | 11:33
parasuk_: Да-да.. Ещё Ваш Иван Грозный изобрел рентген..
parasuk_ 05 января 2019 | 11:39
kottigr1: Задал нужный вектор развития науки. А вот окраинцы с тех времен совсем не изменились. И до сих пор испытывают отвращение к омовению. Прям как их далекие предки, которых из хазарских конюшен вывели новгородские туристы дир и аскольд :)
kottigr1 05 января 2019 | 11:40
parasuk_: "а всех убогих и юродивых сослать на Окраину, там им дуракам место"
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Так вот как оказывается появился ДНР/ЛНР.. !
parasuk_ 05 января 2019 | 11:49
kottigr1: Нет, так появились предки тех, кто нынче скачет по майдану с кастрюлей на голове. Хоть какая-то радость у убогих появилась :)
zibex 05 января 2019 | 11:58
parasuk_: Единственное чему мпилстоятельно научились придуманные украинцами мордвины, удмурты, буряты, якуты и прочие русские - это лепить фигурки из го*на.
orlov_a_v 05 января 2019 | 11:46
kottigr1: не переживай бандеровец вернете все русские земли до последней песчинки. А у вас в канаде земля туда и свалите кто успеет конечно)))
skuller 05 января 2019 | 11:20
parasuk_: Да вообще днище. Из церкви, независимой от МП, перейти в подчинение турецкому попу? Полнейший зашквар. Козаками турки командовать будут))) фу фу фу
kottigr1 05 января 2019 | 11:23
skuller: Вы еще про жида Иисуса не знаете...
polikarpich 05 января 2019 | 11:45
kottigr1: Ничего, они свою Библию напишут, если надо. Где Иисус будет чисто "расейским", скрепно-православным, проклинающим "гейропу", ненавидящим всяких "п...асов" и весь "вражеский" мир.
cheater 05 января 2019 | 11:32
skuller: Валенок, причем тут УПЦ МП вообще? Матчасть подтяни сначала, а потом рот открывай.
parasuk_ 05 января 2019 | 11:35
skuller: Эта та украинская власть, о которой они шумели на майдане: саакашвили, гройсман и аваков. Ну и при них дурачок парубий.
max_otto 05 января 2019 | 11:49
skuller: вы совершенно правы. Именно так как вы написали. Церковь МП в Украине была независима от МП. А при этом Порошенко педалирует эту тему. Тему именно Зависимости от турецкого патриархата, тут вы тоже правы. Задумайтесь почему он это делает в канун выборов?
Для рейтинга. Москва в нынешнем ее качестве заняла ровно то место в головах украинцев, какое занимал Берлин в 41-м в головах граждан СССР. Только не спрашивайте "ой, почему???"
shmuel63 05 января 2019 | 11:52
skuller: parasuk_: "Из церкви, независимой от МП, перейти в подчинение турецкому попу?" А вот А.Н.Толстой, человек до абсолютно русский , вложил в уста Петра Первого такие слова "Я один за всех помолюсь, на сей случай меня константинопольский патриарх помазал." - и не считал это зазорным. Вы же только мните себя русским, но истории родной страны вы не знаете.
polikarpich 05 января 2019 | 11:47
parasuk_: А вот кто его должен давать, томос этот? Такой вот простой вопрос - "Кто?"
И чем это РПЦ благозвучней ПЦУ? Чем-то даже напоминает глагол "рыпаться", не правда ли?
parasuk_ 05 января 2019 | 12:02
polikarpich: Мне не напоминает. А вот прихожан новой церкви даже в виннице уже псусями обзывают :)
unprejudiced 05 января 2019 | 11:33
По конституции церковь отделена от господарства, а крымские татарв дак вообще ислам исповедуют
ffonarshik 05 января 2019 | 11:37
Для настоящих охлов скрепы в Турции выдают,во как!Ну теперь дела пойдут.
Росходись,миряне,молитва окончена....
jblack2 05 января 2019 | 11:44
Порошенко так стремится к томосу, что следовало бы ему и вручить его персонально. А лучше свернуть томос трубочкой и...
Впрочем, время рассудит.
kompricikos 05 января 2019 | 11:50
вас уже рассудило jblack2:
zibex 05 января 2019 | 11:55
И все-таки, надо объяснить каким образом образованная в 1943 году Сталиным РПЦ МП не имея Томаса вдруг стала "каноничной".
zibex 05 января 2019 | 12:01
Всем свидетелям сталинской псевдоцеркви РПЦ МП учить матчасть
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ ПРАВОСЛАВНОГО ТАЛИБАНСТВА
https://moscow-orthodox.blogspot.com/2013/11/pravoslavie-taliban.html
cromwel 05 января 2019 | 12:03
Надо Парашенко томас в анус запихать.
curhatuy6 05 января 2019 | 12:03
Нечего злорадствовать портянки. Хапонув Крым открыли ящик Пандоры, и сидим в говне пятый год. А Украина имеет всемирный почет и уважение. И томас. А мы имеем вагон санкций и вечного "кремлевского старца":)))