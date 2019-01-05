«Роскосмос» ждет от американского космического агентства разъяснений из-за отмены визита Дмитрия Рогозина в США

Американские конгрессмены выступили против того, чтобы с главы корпорации были временно сняты санкции.

Поездка откладывается из-за позиции определенных политических кругов США, объяснил источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли. Он напомнил, что глава американского космического агентства побывал в прошлом году в России, и Рогозин должен был совершить ответный визит. Российский чиновник планировал во второй половине февраля посетить центр управления полетами в Хьюстоне и прочитать лекцию студентам.

Ради визита пришлось бы на время исключить Рогозина из санкционного списке, куда бывший вице-премьер попал после присоединения Крыма к России. Против этого выступили сразу несколько законодателей.

Рогозин известен своими расистскими, гомофобскими и антиамериканскими заявлениями, и его приезд в Соединенные Штаты ознаменовал бы подрыв фундаментальных ценностей, на которых строится наша внешняя политика, — приводит слова демократа Джина Шахина «Радио Свобода».

Новые сроки визита пока не согласованы, подтвердили в NASA.

В Роскосмосе не прекращали подготовку к встрече с представителями НАСА, — сказал «Эху» представитель госкорпорации. Сведений о перемене времени или отмены визита еще нет, — отметил Владимир Устименко.

Владимир Устименко добавил, что в ведомстве есть запасной вариант программы визита главы Роскосмоса в США, но до официального сообщения от НАСА в российской госкорпорации его реализовывать не будут.