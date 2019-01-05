«Роскосмос» ждет от американского космического агентства разъяснений из-за отмены визита Дмитрия Рогозина в США
Американские конгрессмены выступили против того, чтобы с главы корпорации были временно сняты санкции.
Поездка откладывается из-за позиции определенных политических кругов США, объяснил источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли. Он напомнил, что глава американского космического агентства побывал в прошлом году в России, и Рогозин должен был совершить ответный визит. Российский чиновник планировал во второй половине февраля посетить центр управления полетами в Хьюстоне и прочитать лекцию студентам.
Ради визита пришлось бы на время исключить Рогозина из санкционного списке, куда бывший вице-премьер попал после присоединения Крыма к России. Против этого выступили сразу несколько законодателей.
Рогозин известен своими расистскими, гомофобскими и антиамериканскими заявлениями, и его приезд в Соединенные Штаты ознаменовал бы подрыв фундаментальных ценностей, на которых строится наша внешняя политика, — приводит слова демократа Джина Шахина «Радио Свобода».
Новые сроки визита пока не согласованы, подтвердили в NASA.
В Роскосмосе не прекращали подготовку к встрече с представителями НАСА, — сказал «Эху» представитель госкорпорации. Сведений о перемене времени или отмены визита еще нет, — отметил Владимир Устименко.
Владимир Устименко добавил, что в ведомстве есть запасной вариант программы визита главы Роскосмоса в США, но до официального сообщения от НАСА в российской госкорпорации его реализовывать не будут.
Комментарии14
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arye_11 05 января 2019 | 11:06
"Визит переносится на неопределенное время"..., что в переводе с официального на разговорный означает ничто иное, как послали нах.
kottigr1 05 января 2019 | 11:08
arye_11: Он-живодер ещё за таксу не ответил..
Таких опасно пускать в человеческую цивилизацию...
pattrick1 05 января 2019 | 11:17
Израильско-украинские говноеды по двойной ложки говна в рот набирают и на вентилятор набрасывают.
kottigr1 05 января 2019 | 11:19
pattrick1: Свиньи всего мира благодарны народу Израиля за то, что он естЪ.....
repmvbx 05 января 2019 | 11:20
pattrick1: фууу... Опять Патрик завонял
gs1112 05 января 2019 | 11:29
pattrick1: В отличии от большинства ватников, ранее твоя речь не была такой грязной. Не опускайся до уровня подзаборной гопоты.
askol2016 05 января 2019 | 11:07
Рогозин в бешенстве, такая халтура сорвалась! Так хотелось подзаработать на лекциях в универе
putin_itogy 05 января 2019 | 11:09
Какой облом..
А жена тут, список составила..
secondvenmud 05 января 2019 | 11:09
Зато пистолет с петлей Рагозина " Удав" прошел госиспытания.
robert271 05 января 2019 | 11:14
Будь мужиком ! Возьми "удав" и удавись .
canary 05 января 2019 | 11:33
пусть дома сидит, толку от него всё равно-0.
alarich 05 января 2019 | 11:35
Доигрались. Меньше нужно было политикой заниматься и писать всякую х...ю в твитере. И вообще космос это не рогозинская стезя. Не по Сеньке шапка.
unprejudiced 05 января 2019 | 11:36
Боятся что Рогозин попросит наса предоставить доказательство пребывания американцев на Луне, а таковых у них и нет, и опозорятся на весь мир своей мистификацией
ramses333 05 января 2019 | 11:40
Жаль. Я так надеялся, что американцы пойдут навстречу желаниям этого хряка и отправят его с инспекционной поездкой на Луну (в один конец). Пусть до полного посинения выясняет были ли там американские космонавты.