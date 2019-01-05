Директор музея Театра на Таганке: Иван Бортник был «замечательным актером» и «настоящим другом»

Иван Бортник был «замечательным актером» и «настоящим другом». Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал директор музея Театра на Таганке, актер и режиссер Юрий Доронин.

«Очень печально, что не стало такого замечательного актера. Его приглашали во многие театры: во МХАТ к Ефремову, в другие театры, но он всегда был верен Театру на Таганке», — заявил он.

Ю.Доронин отметил, что И.Бортник сыграл много ролей как в театре, так и в кино. В качестве его «звездных» театральных ролей он выделил «Деревянные кони» Абрамова, роль Павла в спектакле по роману Максима Горького «Мать», а также роль Моцарта в спектакле «Маленькие трагедии».

Ю.Доронин также добавил, что И.Бортник был большим другом поэта, актера и барда Владимира Высоцкого. Именно ему посвящены песни «Письмо другу» и «Ой, Вань, гляди, какие клоуны».



Иван Бортник скончался в пятницу вечером на 80-м году жизни. Он снялся в десятках фильмов, среди которых «Родня», «Место встречи изменить нельзя», «Бумбараш», «Интервенция», «Капитан Немо», «Стрелы Робин Гуда», «Иван да Марья» и другие. В Театре на Таганке он сыграл 16 ролей.