Молодежная сборная России по хоккею проиграла в полуфинале чемпионата мира

Матч против команды США закончился со счетом 1:2. В финале американцы сыграют со сборной Финляндии. Матч начнется завтра в 4 утра по московскому времени. А в ноль часов ближайшей ночью пройдет матч за 3-е место. Россияне сыграют с командой Швейцарии.