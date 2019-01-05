Молодежная сборная России по хоккею проиграла в полуфинале чемпионата мира
Матч против команды США закончился со счетом 1:2. В финале американцы сыграют со сборной Финляндии. Матч начнется завтра в 4 утра по московскому времени. А в ноль часов ближайшей ночью пройдет матч за 3-е место. Россияне сыграют с командой Швейцарии.
Комментарии5
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vitaly_mp23 05 января 2019 | 10:41
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imellendorf 05 января 2019 | 10:48
Молодежные хоккейные ЧМ гораздо интереснее , чем ЧМ взрослые.
vladimirbelarus 05 января 2019 | 11:00
А так кричали, так кричали, что всех порвут . Ну что теперь, потерпевшие? Где крики о продажной судье?
shvonder_100 05 января 2019 | 11:17
vladimirbelarus: я могу кричать, что ты дебил. Но не буду.
ugas 05 января 2019 | 11:37
Допинг не завезли?