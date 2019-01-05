Новый пистолет «Удав» для российской армии прошел государственные испытания

Его рекомендовали принять на вооружение, рассказал представитель оборонного ведомства агентству ТАСС. В свою очередь, РИА Новости сообщает, что «Удав» призван заменить пистолет Макарова. Он получил высокую оценку при проверке на устойчивость и прочность при температурах от плюс 50-ти до минус 70-ти градусов, рассказали в дочернем предприятии Ростеха ЦНИИТОЧМАШ.