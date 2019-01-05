Z Архив новостей новости
5 18 6 3487
10:30, 05 января 2019

Новый пистолет «Удав» для российской армии прошел государственные испытания

Его рекомендовали принять на вооружение, рассказал представитель оборонного ведомства агентству ТАСС. В свою очередь, РИА Новости сообщает, что «Удав» призван заменить пистолет Макарова. Он получил высокую оценку при проверке на устойчивость и прочность при температурах от плюс 50-ти до минус 70-ти градусов, рассказали в дочернем предприятии Ростеха ЦНИИТОЧМАШ.

Комментарии

18

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

post_v 05 января 2019 | 10:35

на Новый год – ракету под елочку
к Рождеству – пистолет "Удав" на замену ПМ

интересно, что будет к Крещению?

ostapba 05 января 2019 | 10:44

post_v: мыло то?! Мыло свое нужно готовить??
Или с веревкой в комплекте идет даже??

kottigr1 05 января 2019 | 10:47

ostapba: Завалил прямо щедрый Путин россиян подарками на Новый Год и новую ракету, и новый пистолетик, и бесплатный валежник в лесах..

dunai10 05 января 2019 | 10:50

ostapba: мыло то?! Мыло свое нужно готовить??
Или с веревкой в комплекте идет даже??
------------------------------------------------------------------------------------------

Это на Ваше личное усмотрение.

ostapba 05 января 2019 | 10:54

dunai10: москаляку на гилляку без мыла.
Всухую!!!
Даже..

dunai10 05 января 2019 | 11:32

ostapba: москаляку на гилляку без мыла.
Всухую!!!
Даже..
----------------------------------------------------------------------

«И тут Остапа понесло» Эка, как Вас "КОЛБАСИТ"!

vezdehod1 05 января 2019 | 10:48

Обычно оружие называют по имени его создателя - неужели мозги прокисли такой степени?

vitaly_mp23 05 января 2019 | 10:42


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.









ostapba 05 января 2019 | 10:46

А Васильева пишет что .История производства
Конструктор
Александр Борисов, Петр Сердюков...
Даже..

s_vlad 05 января 2019 | 10:43

А название то ))) а почему не макака? )))

polikarpich 05 января 2019 | 11:00

s_vlad: Потому что можно усмотреть некоторое сходство кое с кем.

robert271 05 января 2019 | 10:46

А для людей , ну хоть что-нибудь не милитаристском направлении сделали ? Миру мир , а нам пистоль очередной .
" А не спеши ты нас хоронить,
А у нас еще здесь дела.
У нас дома детей мал-мала,
Да и просто хотелось пожить."

s_prime 05 января 2019 | 10:47

Странное название однако. Этот пистолет врага душит, а потом глотает и переваривает??))

polikarpich 05 января 2019 | 11:04

s_prime: Да стырили название в романе каком-то фэнтезийном. По-моему, у Головачёва. "Удавом" там назывался не огнестрел, а карманный суггестор, гипновнушатель и волеподавитель.

klukvik 05 января 2019 | 10:51

рупь против ста, что главного коррупционера страны шлепнут из Удава

punyoshohlai 05 января 2019 | 10:55

Посмотрел на удава. А что ж он такой несуразный? как топором деланый

sergey_volkov 05 января 2019 | 10:56

Нужная вещь в кольце врагов. За дядю вову в бой с удавом.

inspector15 05 января 2019 | 11:11

Если испытания закончились вчера, то что, его в праздники испытывали? Зная наших пародий на офицеров, его что, по пьяни испытывали? В новый год по бутылкам стреляли, что ли? Ага, а какой-то пьяный в хлам ахфицер пульнул случайно в кореша в бронежилете. Кореш завернул ласты. Так был испытан броник... А то, что пистолет выдерживает до -70, то я думаю, что его просто в сугробе потеряли, а наутро случайно нашли.

Самое обсуждаемое

Блоги

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров Среди них напитки, овощи, фрукты, кондитерские изделия, промышленное оборудование, отделочные материалы и другие товары…

5 163 6 19833 29.12
Kобщество, украина, санкции, политика, продукты, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Нам шьют вторую статью о незаконном митинге Хотят повышать ставки – буду повышать. И посмотрим, кто спасует первым. За ними – силовики на зарплате. С нами – десятки тысяч людей, жизнь и здоровье которых оказываются под угрозой…

5 96 6 36437 29.12
Kэкология, общество, мусор, политика, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Лондон играет всё грязнее Никаких обращений с жалобами от Би-Би-Си на конец рабочего дня 29 декабря не поступало — в ДИП никто от БИ-Би-Си не обращался…

5 129 6 13530 30.12
Kсми, общество, события
Блоги

+ Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» В обращении к верующим церковный иерарх утверждает, что показанное режиссером новогоднее чудо — «обретение новой любви» главным героем «построено на предательстве своей невесты»...

5 272 6 31608 01.01
8читать ;смотреть
Kобщество, религия
Интервью Интервью

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Слава Богу, мы сделали и «Авангард», и ряд других изделий. Они хоть будут беречь и как-то сдерживать это агрессивную политику…

5 122 6 15450 03.01
Блоги

«Отступитесь от общения с раскольникам» Послание Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Варфоломею в связи с антиканоническими действиями, предпринимаемыми Константинопольским Патриархатом на Украине…

5 183 6 23348 31.12
Kрпц, украина, религия, события
Блоги

Минобороны: Сокращение выплат военнослужащим из-за строительства главного военного храма — вброс пропагандистов Жертвование средств на возведение Главного Храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне осуществляется исключительно добровольно и индивидуально самими военнослужащими…

5 51 6 6555 31.12
Kминобороны, рпц, события
Один
Новогодняя ночь

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

3028349

5 103 6 13524 31.12
#слушать 02:48:05 8читать $скачать 38.5 МБ
Kпраздники, общество, видео, передачи
Блоги

Владимир Познер журналист

Пока это не произойдет, мы будем топтаться на месте Люди, которые управляют сегодня нами с вами, они откуда взялись? Они взялись из той системы. И пока не придут те, которые вообще не знают, что такое Советский Союз, которые не испытали этого, которые совсем по-другому смотрят на жизнь, ничего не изменится…

5 47 6 7561 10:39
Kобщество, политика, история, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

Убийство Распутина. Преступление, за которое наказаны все Неподдельная радость означала своего рода выдачу лицензии на убийство. Стоит только начать… Династия Романовых ненадолго пережила Григория Распутина…

5 84 6 14386 30.12
Kистория, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны Администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил Департаменту культуры уволить директора парка. Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое…

5 56 6 9798 01.01
Kобщество, происшествия, москва, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Молчащие Властям России ваши результаты нужны в политических целях – чтобы скрыть свои провалы в стране и свое обогащение. Ради сокрытия своих преступлений, организаторы допинга готовы красть ваши результаты, ваши деньги, ваши жизни…

5 45 6 8504 02.01
Kобщество, спорт, допинг, мнения
Интервью Интервью

Мария Захарова гость: Мария Захарова глава департамента информации и печати МИД РФ

Вызывает, конечно, удивление публикация на сайте ВВС материала о том, что телерадиокомпания направила в МИД какую-то официальную жалобу…

5 54 6 10386 30.12
Блоги

Эхо-кино

Эффектный, зрелищный, захватывающий и увлекательный «Т-34» Исполнители главных ролей в блокбастере Т-34 о  съемках в картине…

5 121 6 24494 01.01
Kкино, фильмы, актеры, события
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Свобода слова – по-киевски или по-московски? Неновогоднее… В Киев хочется передать – хлопцы, мы все-таки  на вас надеемся! И надеемся на демократические, а не манипуляционные выборы. Слава Украине!..

5 99 6 20886 30.12
Kукраина, политика, общество, мнения
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Тест на принадлежность к человечеству От ответа на вопрос: какое из этих сообщений порадовало россиян, а какое огорчило или раздражило, — зависит будущее России…

5 376 6 82461 02.01
Kкосмос, космонавтика, общество, сша, мнения

Популярное за неделю

Новости

Дональд Трамп может ввести в стране чрезвычайное положение для строительства стены на границе с Мексикой Такой шаг поможет получить финансирование на эти цели в обход конгресса

5 5 6 12410
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это тоже, может быть, примета великодержавности, потому что неспособность разобрать завал одной секции многоэтажки всяким державам поскромнее незнакома…

5 108 6 138810 02.01
#слушать 50:00 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Кто должен возглавить Союзное государство России и Белоруссии?
5 60 6 14982 03.01
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Соучастники Путина Не православные чекисты и не попы в штатском, не действующие силовики и не бывшие партноменклатурщики привели в 2000 году к власти Владимира Путина…

5 290 6 339551 03.01
Kпутин, события
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! За этот год многое изменилось вокруг и в наших делах, и в наших головах. И я уверена — впереди большие перемены. Просто потому, что так как сейчас дальше уже нельзя…

5 345 6 109236 31.12
8читать ;смотреть
Kпраздники, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7527967
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3844893

Сегодня в эфире