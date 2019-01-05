Новый пистолет «Удав» для российской армии прошел государственные испытания
Его рекомендовали принять на вооружение, рассказал представитель оборонного ведомства агентству ТАСС. В свою очередь, РИА Новости сообщает, что «Удав» призван заменить пистолет Макарова. Он получил высокую оценку при проверке на устойчивость и прочность при температурах от плюс 50-ти до минус 70-ти градусов, рассказали в дочернем предприятии Ростеха ЦНИИТОЧМАШ.
Комментарии18
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post_v 05 января 2019 | 10:35
на Новый год – ракету под елочку
к Рождеству – пистолет "Удав" на замену ПМ
интересно, что будет к Крещению?
ostapba 05 января 2019 | 10:44
post_v: мыло то?! Мыло свое нужно готовить??
Или с веревкой в комплекте идет даже??
kottigr1 05 января 2019 | 10:47
ostapba: Завалил прямо щедрый Путин россиян подарками на Новый Год и новую ракету, и новый пистолетик, и бесплатный валежник в лесах..
dunai10 05 января 2019 | 10:50
ostapba: мыло то?! Мыло свое нужно готовить??
Или с веревкой в комплекте идет даже??
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Это на Ваше личное усмотрение.
ostapba 05 января 2019 | 10:54
dunai10: москаляку на гилляку без мыла.
Всухую!!!
Даже..
dunai10 05 января 2019 | 11:32
ostapba: москаляку на гилляку без мыла.
Всухую!!!
Даже..
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«И тут Остапа понесло» Эка, как Вас "КОЛБАСИТ"!
vezdehod1 05 января 2019 | 10:48
Обычно оружие называют по имени его создателя - неужели мозги прокисли такой степени?
vitaly_mp23 05 января 2019 | 10:42
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
ostapba 05 января 2019 | 10:46
А Васильева пишет что .История производства
Конструктор
Александр Борисов, Петр Сердюков...
Даже..
s_vlad 05 января 2019 | 10:43
А название то ))) а почему не макака? )))
polikarpich 05 января 2019 | 11:00
s_vlad: Потому что можно усмотреть некоторое сходство кое с кем.
robert271 05 января 2019 | 10:46
А для людей , ну хоть что-нибудь не милитаристском направлении сделали ? Миру мир , а нам пистоль очередной .
" А не спеши ты нас хоронить,
А у нас еще здесь дела.
У нас дома детей мал-мала,
Да и просто хотелось пожить."
s_prime 05 января 2019 | 10:47
Странное название однако. Этот пистолет врага душит, а потом глотает и переваривает??))
polikarpich 05 января 2019 | 11:04
s_prime: Да стырили название в романе каком-то фэнтезийном. По-моему, у Головачёва. "Удавом" там назывался не огнестрел, а карманный суггестор, гипновнушатель и волеподавитель.
klukvik 05 января 2019 | 10:51
рупь против ста, что главного коррупционера страны шлепнут из Удава
punyoshohlai 05 января 2019 | 10:55
Посмотрел на удава. А что ж он такой несуразный? как топором деланый
sergey_volkov 05 января 2019 | 10:56
Нужная вещь в кольце врагов. За дядю вову в бой с удавом.
inspector15 05 января 2019 | 11:11
Если испытания закончились вчера, то что, его в праздники испытывали? Зная наших пародий на офицеров, его что, по пьяни испытывали? В новый год по бутылкам стреляли, что ли? Ага, а какой-то пьяный в хлам ахфицер пульнул случайно в кореша в бронежилете. Кореш завернул ласты. Так был испытан броник... А то, что пистолет выдерживает до -70, то я думаю, что его просто в сугробе потеряли, а наутро случайно нашли.