В Крыму расчистили дорогу к горе Ай-Петри, где были заблокированы около трехсот человек. Пострадавших нет, сообщает краевое управление МЧС. По словам спасателей, на расчистку потребовалось более 12-ти часов. Дорога оказалась заблокированной после схода восьмисот кубометров снега. Кроме того, путь преградило рухнувшее дерево.