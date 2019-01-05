В Крыму расчистили дорогу к горе Ай-Петри, где были заблокированы около трехсот человек
В Крыму расчистили дорогу к горе Ай-Петри, где были заблокированы около трехсот человек. Пострадавших нет, сообщает краевое управление МЧС. По словам спасателей, на расчистку потребовалось более 12-ти часов. Дорога оказалась заблокированной после схода восьмисот кубометров снега. Кроме того, путь преградило рухнувшее дерево.
Комментарии2
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vitaly_mp23 05 января 2019 | 10:43
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in_cat_we_trust 05 января 2019 | 11:41
И на кой это надо знать? Достаточно того, что всю Россию грабят и с миром поссорили за-за амбиций плешивого самозванца, при поддержке крымских халявщиков и имперцев с менталитетом гопоты