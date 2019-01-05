Спасенный после взрыва в Магнитогорске 10-месячный ребенок начал самостоятельно дышать
Об этом рассказал официальный представитель Минздрава России Максим Радецкий. Врачи называют состояние мальчика стабильным. Ребенок находится в реанимации НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии.
Взрыв в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря. Согласно последним, официальным данным, он унес жизни 39-ти человек. Приоритетной, как говорят следователи, остается версия о взрыве бытового газа.
Комментарии8
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andreyoo 05 января 2019 | 10:35
Хорошая новость!
А теперь засекаем, сколько раз до клнца дня Эхо повторит ее, а сколько раз про многопаспортного шпиона-казнокрада.
vitaly_mp23 05 января 2019 | 10:44
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
vienidi 05 января 2019 | 10:57
andreyoo: Пригожинский пидорок, а если вам мрази тут так плохо, то какого? х.... вы тут скот конченный тогда сутками третесь ???
andreyoo 05 января 2019 | 11:03
vienidi: А это как экскурсия в зверинец.
Видишь как ты распалился на мое вобщем-то невинное предложение.
А разве ж я не прав в своих предположериях?
А разве ж ты сам не знаешь результат?
vienidi 05 января 2019 | 11:10
andreyoo: Ушлюпок пригожинский тыкающий- экскурсию в зверинец вы можете провести просмотрев в очередной раз свой семейный альбом, столько латентных педерастов и дешевых шлюшек вы нигде больше не увидите!!!
kottigr1 05 января 2019 | 11:06
vienidi: Спасенный после взрыва в Магнитогорске 10-месячный ребенок начал самостоятельно дышать
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Всё верно ! Пусть лучше россияне обсуждают чудесное спасение малыша, нежели тот теракт в результате которого случилась сама трагедия..
aleks50 Алексей Клубников 05 января 2019 | 10:49
Во всём мире теракты, а Россия взрывается сама по себе. Иначе и быть не может , с нами же божий засланец, Вова, виолончелизатор кремлёвский.
putin_itogy 05 января 2019 | 11:18
Был взрыв.
Был теракт.
А ребёнок вообще-то, сам и дышал..
35 часов, на ужасающем морозе!
Пока ФСБ топталось ожидая инструкций из Москвы,
и не разрешало спасателям, походить к обломкам для начала расчистки!
Боже, забери к себе путина!