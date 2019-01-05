Спасенный после взрыва в Магнитогорске 10-месячный ребенок начал самостоятельно дышать

Об этом рассказал официальный представитель Минздрава России Максим Радецкий. Врачи называют состояние мальчика стабильным. Ребенок находится в реанимации НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии.

Взрыв в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря. Согласно последним, официальным данным, он унес жизни 39-ти человек. Приоритетной, как говорят следователи, остается версия о взрыве бытового газа.