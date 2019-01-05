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10:30, 05 января 2019

NASA отложила визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США

Глава американского космического агентства Джим Брайденстайн сообщил, что визит переносится на неопределенное время. Изначально планировалось, что поездка состоится в феврале. Что стало причиной переноса, не уточняется. В Роскосмосе агентству ТАСС сказали, что не получали официального уведомления от NASA. Между тем, агентство РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли пишет, что поездка Рогозина в Соединенные Штаты может быть полностью отмерена из-за «позиции определенных политических кругов». Против визита главы Роскосмоса выступал ряд членов американского сената. Их возмутило то, что с Рогозина временно сняли санкции, чтобы он мог приехать в США.

Комментарии

22

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lazich 05 января 2019 | 10:34

Нефига было таксу топить.

pattrick1 05 января 2019 | 10:40

NASA отложила визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США...

По такому поводу, украинцам и израильтянам выдали по дополнительной ложке говна, чтобы они про батуты комментарии написали.

vitaly_mp23 05 января 2019 | 10:45


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vilingrad 05 января 2019 | 10:51

pattrick1: И в борщ тебе хохлы насрали, бедолага. Закрой нос и жри- скоро и этого не будет:)

pattrick1 05 января 2019 | 10:56

Антон Геращенко всё украинско-израильское диванное говно, на Дмитрия Рогозина вывел - все на работу, никаких шаббатов.

put__out 05 января 2019 | 10:53

pattrick1: Саичка за испуг, мордоJопому... Бестолоч наверное обрадовалась, что не придётся дескредитировать роскосмос ещё глубже...

pattrick1 05 января 2019 | 11:00

На безрыбье и рак рыба, всё израильско-украинское говно как на праздник вывели. Фас на Рогозина, набирайте полный рот говна и плюйте в Дмитрия.

yuriykyvich 05 января 2019 | 11:41

pattrick1: Бедный Патрик, пожалеем его - запором страдает от объедков с пригожинского стола. Вот и приходится компенсировать словесным поносом на фекальную тематику.

vezdehod1 05 января 2019 | 10:42

В"год Свиньи" вышел Хряку боком - не допустили к "NASA".

piter_ug 05 января 2019 | 10:36

Ну пусть хоть к коляну венесуэльскому сгоняет, не разбирать же чемодан!

askol2016 05 января 2019 | 10:36

Вот так облом! Рогозин уже и рубли на доллары поменял, по магазинам пройтись...

post_v 05 января 2019 | 10:38

после заявления Рогозина "зуб даю, что построим космодром Восточный к 2015 году", Рогозин может нести какую угодно пургу – веры его словам нет...

зуб Рогозин так и не отдал

nordstar 05 января 2019 | 10:39

Ну и правильно, вот как бы Рогозин свой духовный, скрепоносный батут (для демонстрации высокоточных взлетов и посадок) в самолете вез.

neyexo 05 января 2019 | 10:42

Лучше вообще не ехать, задержат и потом не вызволишь

putin_frend 05 января 2019 | 10:49

neyexo: да кому оно там нужно, так если только постебаться.

aleks50 Алексей Клубников 05 января 2019 | 10:45

Там, где Рогозин, там мистическим образом появляются дырки в кораблях, не платится зарплата работягам. Вот штатовцы и испугались, вдруг это заразно.

yakutt86 05 января 2019 | 10:56

Горе-то какое!

vladimirgornitsky 05 января 2019 | 10:56

Ну до чего всех этих властителей тянет на Запад съездить - хоть тушкой, хоть чучелом. Ведь если вдруг завтра разрешат приехать - утрется после плевка в морду и поедет. А сидя дома - все как один обгаживают Америку. Причем мало кто так по-идиотски, как Рогозин.

dmitry35 05 января 2019 | 10:56

"....поездка Рогозина в Соединенные Штаты может быть полностью отмерена..."
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Мерили, мерили, а когда примерили взяли и отменили. Американцы неправильно понимают нашу поговорку: "Семь раз отмерь - один раз отмени".

kessara 05 января 2019 | 11:09

правильно,а то еще полет на луну разоблачит)))

fy_fy_fy_fy 05 января 2019 | 11:12

Визит Рогозина отменили ,вдруг попросит политического убежища,и что с ним потом делать.

detul 05 января 2019 | 11:41

Ну значит лучше они к нам. .... Если конечно это вообще нужно. "Енисей" мы может быть построим и без американцев, если не все распилят. На Луну китайцы полетят быстрее американцев, так что встречи аутсайдеров не имеют смысла.

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