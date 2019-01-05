NASA отложила визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США...

Глава американского космического агентства Джим Брайденстайн сообщил, что визит переносится на неопределенное время. Изначально планировалось, что поездка состоится в феврале. Что стало причиной переноса, не уточняется. В Роскосмосе агентству ТАСС сказали, что не получали официального уведомления от NASA. Между тем, агентство РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли пишет, что поездка Рогозина в Соединенные Штаты может быть полностью отмерена из-за «позиции определенных политических кругов». Против визита главы Роскосмоса выступал ряд членов американского сената. Их возмутило то, что с Рогозина временно сняли санкции, чтобы он мог приехать в США.