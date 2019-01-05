В Западно-африканском государстве Бенин пираты атаковали судно с российскими моряками
В Западно-африканском государстве Бенин пираты атаковали судно с российскими моряками. На борту также были граждане Грузии и Украины. Несколько членов экипажа взяты в плен, рассказал первый секретарь посольства в Бенине Альберт Дябин.
Дябин добавил, что российские дипломаты сейчас пытаются прояснить судьбу шести захваченных моряков.
Комментарии6
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vitaly_mp23 05 января 2019 | 10:14
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kottigr1 05 января 2019 | 10:18
Не дает покоя пиратам во всем мире подвиг их российских коллег...
11 российских кораблей и катеров («Суздалец», «Ейск», «Вице-адмирал Захарьин», «МБ-173», «Кинель» («Грачонок»), «П-845» («Раптор»), «Изумруд», «Дон», «Соболь», «Мангуст», «Ламантин» суммарным тоннажем 6450 тонн и общей численностью экипажей 383 чел.), а также: два вертолета Ка-52 «Акула», два бомбардировщика Су-24М, три штурмовика Су-25, истребитель Су-30СМ из полков: 39-го вертолетного, 37-го авиационного, 43-го штурмовой авиации.. преследуют 2 украинских катера и старый буксир (411 тонн, 23 чел.), для того что бы расстреляв их в нейтральных водах, взять на абордаж и захватить в заложники экипажи.
Пираты решили потягаться со своими новыми конкурентами из РФ..
poluputing 05 января 2019 | 10:24
kottigr1: единственное, что напрягает, среди похищенных могут быть украинцы. И потягаться с россиянцами невозможно, вряд ли пираты таранили друг друга
andreyoo 05 января 2019 | 10:26
kottigr1: А знаешь почему их было так много?
Потому что они есть.
А Украины отправила лоханки для которых дойти от Одессы до Керчи уже подвиг.
secondvenmud 05 января 2019 | 10:23
Бенина их мать!
stichirichi 05 января 2019 | 10:27
21 век, пираты..ничего никого смущает?