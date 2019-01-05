В Западно-африканском государстве Бенин пираты атаковали судно с российскими моряками. На борту также были граждане Грузии и Украины. Несколько членов экипажа взяты в плен, рассказал первый секретарь посольства в Бенине Альберт Дябин.

Дябин добавил, что российские дипломаты сейчас пытаются прояснить судьбу шести захваченных моряков.