Задержанный в России по обвинению в шпионаже американец ранее был осужден за попытку хищения

По данным The Washington Post, приговор Полу Уилану вынесли около двух лет назад.

48-летний Пол Уилан был осужден военным трибуналом США в 2016 году. Как утверждается, во время службы в Ираке на административно-хозяйственной должности он пытался присвоить 10 тысяч долларов из государственных средств. Кроме того, военнослужащего уличили в мошеннических операциях. Решением трибунала Уилан был разжалован в рядовые и уволен из рядов вооруженных сил, пишет The Washington Post. В этом же издании была опубликована авторская статья брата арестованного в России американца. Он подтвердил, что у Уилана были гражданства четырех разных стран, но при этом подчеркнул, что не верит в его виновность.

Между тем, в другом материале The Washington Post пишет, что обвиняемый в шпионаже на протяжении больше десяти лет занимался налаживанием контактов в России – в основном с помощью соцсетей. Большинство его друзей были мужчинами, при этом многие имели отношение к военной службе.

Уилан был задержан в Москве в конце декабря. Источники агентства «Росбалт» сообщили, что гражданин США был пойман с поличным при получении флэш-карты со списком сотрудников одного из засекреченных российских ведомств.