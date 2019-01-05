Задержанный в России по обвинению в шпионаже американец ранее был осужден за попытку хищения
По данным The Washington Post, приговор Полу Уилану вынесли около двух лет назад.
48-летний Пол Уилан был осужден военным трибуналом США в 2016 году. Как утверждается, во время службы в Ираке на административно-хозяйственной должности он пытался присвоить 10 тысяч долларов из государственных средств. Кроме того, военнослужащего уличили в мошеннических операциях. Решением трибунала Уилан был разжалован в рядовые и уволен из рядов вооруженных сил, пишет The Washington Post. В этом же издании была опубликована авторская статья брата арестованного в России американца. Он подтвердил, что у Уилана были гражданства четырех разных стран, но при этом подчеркнул, что не верит в его виновность.
Между тем, в другом материале The Washington Post пишет, что обвиняемый в шпионаже на протяжении больше десяти лет занимался налаживанием контактов в России – в основном с помощью соцсетей. Большинство его друзей были мужчинами, при этом многие имели отношение к военной службе.
Уилан был задержан в Москве в конце декабря. Источники агентства «Росбалт» сообщили, что гражданин США был пойман с поличным при получении флэш-карты со списком сотрудников одного из засекреченных российских ведомств.
Комментарии4
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andreyoo 05 января 2019 | 10:10
Ну точно. Его уже и уволить успели задним числом.
prade 05 января 2019 | 10:23
andreyoo: " Его уже и уволить успели задним числом"
Вроде понятно пишут, что он был военным, но уволили два года назад. Нет разговора о том, что он работал штатным шпионом, а затем его уволили с должности шпиона.
vitaly_mp23 05 января 2019 | 10:14
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ematveev 05 января 2019 | 10:17
Нормальная легенда с увольнением: попался на краже военного имущества или финансов. Настолько своеобычно для США, что данная легенда была избрана как самая достоверная.