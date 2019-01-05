Демократы в американском Сенате подготовили резолюцию против снятия санкций с компаний Олега Дерипаски

О том, что ограничительные меры будут отменены, ранее объявил Минфин США.

Демократы пытаются придумать способы воспрепятствовать спорному решению администрации Дональда Трампа о снятии санкций с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго», принадлежащих российскому миллиардеру. Об этом пишет издание Daily Beast. Соответствующую резолюцию подготовил лидер демократов Чак Шумер. Он пояснил, что пока не утвердился во мнении, что Конгресс должен отменить решение Минфина, но сенаторы хотят оставить процедурную возможность внести такую резолюцию. Если документ все же будет подан, Шумеру потребуется поддержка большинства в обеих палатах Конгресса для того, чтобы резолюцию попала на стол к президенту.

Компании Олега Дерипаски попали в санкционный список в апреле прошлого года. Условием для снятия ограничительных мер было сокращение бизнесменом своей доли, что и было сделано. Между тем, сам Дерипаска остается под санкциями.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на источник в отрасли сообщило, поездка главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Соединенные Штаты может быть отменена, а не отложена. Ради этого визита с него должны были временно снять санкции, но ряд американских сенаторов раскритиковали это решение.