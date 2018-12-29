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Эксклюзив Эха 10:00, 05 января 2019

Ушел из жизни народный артист России Иван Бортник

Ему было 79 лет. Актер скончался накануне вечером, сообщили агентству ТАСС его близкие. По словам супруги артиста, Татьяны Борзых, врачи говорят, что причиной смерти, скорее всего, стал тромб. Иван Бортник работал в Театре имени Гоголя, затем большую часть жизни отдал Театру на Таганке. Одна из самых известных его ролей – бандит по прозвищу Промокашка в фильме «Место встречи изменить нельзя». Всего за свою карьеру Бортник снялся в десятках фильмов, сыграл запоминающиеся роли в театре, — отметил в интервью «Эху» директор Музея Театра на Таганке Юрий Доронин.

Среди других известных работ актера – роли в фильмах «Родня», «Иван да Марья», «Объяснение в любви».

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