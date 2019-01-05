Диего Марадона выписан из больницы. Об этом сообщает агентство ТАСС. Ранее сообщалось, что чемпион мира по футболу 1986 года, тренер был госпитализирован с признаками кровотечения в желудке. 58-летний Марадона был доставлен в одну из клиник Буэнос-Айреса. Семья говорит, что не видит поводов для беспокойства.