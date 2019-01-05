Больше ста человек эвакуировали из-за пожара в одном из отелей Южно-Сахалинска. По предварительным данным. причиной происшествия стало короткое замыкание. Как уточняет РБК, загорелся 4-звездочный отель «Мега Палас». Спустя полчаса посетителям разрешили вернуться в свои номера.