Демократы в США выступили против снятия санкций с компаний, подконтрольных Олегу Дерипаске
Демократы США выступили против снятия санкций с компаний, подконтрольных Олегу Дерипаске. Лидер Демократической партии в сенате Чак Шумер рассказал, что подготовил резолюцию против решения Минфина, который собирается отменить ограничения, — сообщает издание Дейли Бист. Резолюция пока не внесена в Конгресс.
Комментарии3
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sokal123 05 января 2019 | 09:40
Трампушка старается услужить своему куратору из всех сил, но тормозят его в Конгрессе , не дают служить верно своему начальнику.
vitaly_mp23 05 января 2019 | 10:01
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
mogilev_ 05 января 2019 | 09:47
За рыбку...