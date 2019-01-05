Демократы в США выступили против снятия санкций с компаний, подконтрольных Олегу Дерипаске

Демократы США выступили против снятия санкций с компаний, подконтрольных Олегу Дерипаске. Лидер Демократической партии в сенате Чак Шумер рассказал, что подготовил резолюцию против решения Минфина, который собирается отменить ограничения, — сообщает издание Дейли Бист. Резолюция пока не внесена в Конгресс.