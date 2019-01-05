Визит Дмитрия Рогозина в США может быть отменен
Об этом со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщает РИА Новости. В пятницу NASA сообщила, что проинформировало Роскосмос о необходимости отложить визит главы госкорпорации. В Роскосмосе заявили, что официального уведомления не получали. Ранее ряд американских демократов и республиканцев раскритиковал решение временно снять с Рогозина санкции для визита в США.
Комментарии17
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sokal123 05 января 2019 | 09:38
Да . не попасть батутчику в Штаты ,не вкусить цивильности . А ведь хотел американцев научить летать до Луны и Марса на батутах. Так и умрет эта тайна вместе с ним . Погубили патриота ,не разрешили вступить в цивилизованный мир.
vitaly_mp23 05 января 2019 | 10:02
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eduard1958 05 января 2019 | 09:38
Батуты не успели подготовить?
svoi216 05 января 2019 | 09:39
Батуты должен был везти в НАСА
alexey65 05 января 2019 | 09:39
Ну, если не получали, пущай летит!
Пусть ему таможенник на границе пинка под толстый зад даст!
eduard1958 05 января 2019 | 09:43
Америка подождет.У него более важная миссия: сгонять на велике на обратную сторону Луны,проверить,не насверлили ли китайцы в ней отверстий,пока никто не видит.
andrang2 05 января 2019 | 09:45
Дрель с собой прихватит?
drtomsky 05 января 2019 | 09:45
Ну теперь он точно следов американцев на Луне не найдёт.
klegg 05 января 2019 | 09:47
хорошая новость
andreyoo 05 января 2019 | 09:59
klegg: хорошая новость
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Да, хотя какая, но радость для засаленного сисадмина.
andreyoo 05 января 2019 | 09:57
Блин. В пятницу по нью-йоркскому времени известили. Еще поди после обеда. В Москве мало того, что праздники, так еще и ночь с пятницы на субботу. Даже сейчас утро.
eduard1958 05 января 2019 | 09:59
Бут,Бутина...Батутин - лишний.
sasass 05 января 2019 | 10:03
Зачем огород городить от деревянного козла...
piterjanis 05 января 2019 | 10:04
перемога у эмигрантов и нерабов.
johnywalker 05 января 2019 | 10:17
piterjanis: а у рабов - пичалька
poluputing 05 января 2019 | 10:21
piterjanis: печалька у рабокацапов? То скорбь, то печалька - такова судьба свиноруса
vova6_let 05 января 2019 | 10:14
Может быть отменен ? Да его вчера еще отменили !