Визит Дмитрия Рогозина в США может быть отменен

Об этом со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщает РИА Новости. В пятницу NASA сообщила, что проинформировало Роскосмос о необходимости отложить визит главы госкорпорации. В Роскосмосе заявили, что официального уведомления не получали. Ранее ряд американских демократов и республиканцев раскритиковал решение временно снять с Рогозина санкции для визита в США.