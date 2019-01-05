На острове Сайпан в Тихом океане арестовали россиянина, подозреваемого в попытке экспорта в РФ военной техники из США
На острове Сайпан в Тихом океане арестовали россиянина, подозреваемого в попытке экспорта в Россию военной техники из США. Это было сделано по запросу ФБР. Имя задержанного – Дмитрий Макаренко, ему 72 года, сообщает РБК.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tag188 05 января 2019 | 09:36
Прекрасно. Еще один понесет заслуженное наказание, хоть и не от российского правосудия.
Кстати, он еще и в отмывании денег обвиняется, а за это по американским законам могут и построже наказать, чем за незаконный экспорт.
mikr 05 января 2019 | 09:48
tag188: Хохлы, срочно отправляйте свои корабли в Керченский пролив. России необходимо пополнять обменный фонд.
gordy 05 января 2019 | 09:52
"На острове Сайпан в Тихом океане арестовали россиянина, подозреваемого в попытке экспорта в РФ военной техники из США"
При нём был также паспорта гражданина Свазиленда, Самоа и Камбоджи?
vitaly_mp23 05 января 2019 | 10:03
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
raffal 05 января 2019 | 09:53
mikr: России необходимо пополнять обменный фонд.
________________
Открытым текстом о пиратских намерениях, захвате заложников? Только причём тут Украина в этой новости?
А что России срочно необходимо, так это немного обзавестись, хоть скромным, но умишком. И не нарываться. Свобода судоходства это настоящая "священная корова" и препятствия этому не простят.
n_eke_name 05 января 2019 | 09:56
raffal: "Открытым текстом о пиратских намерениях, захвате заложников? Только причём тут Украина в этой новости?
_________________________________
С укропиратами -- по-пиратски
"Свобода судоходства это настоящая "священная корова" и препятствия этому не простят."
_________________________________
Ты дурак?
poluputing 05 января 2019 | 10:13
n_eke_name: к вам вопросов нет, диагноз несомненен
poluputing 05 января 2019 | 10:16
mikr: кацапчик, арестован то пиндосами этнический хохол. Делом у вас может заниматься только этнический Карацупа. Иначе получается Петров и Боширов.
gregor 05 января 2019 | 09:36
На острове Сайпан в Тихом океане арестовали россиянина, подозреваемого в попытке экспорта в РФ военной техники из США
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Его фамилия напоминает такую как " Бут " .
lapuh 05 января 2019 | 09:52
Больше шпионов хороших и разных!
niko1268 05 января 2019 | 10:06
бедный дед. отдыхал себе на пенсии и тут на. понадобился для обмена)))) Наши люди на сайпанах на пенсию не живут))))
sasass 05 января 2019 | 10:07
Армию-то вооружать надо для новых походов - своей промышленности-то нема....
pepetz 05 января 2019 | 10:17
Надо же. Чем же его зацепили, что он в 72 года занялся таким непотребным делом?
buzukin075 05 января 2019 | 10:21
pepetz: Наверное, укупил таки электронный унитаз с подогревом - забраковали для установки на МКС :) Занесло же отважного старикана аж на Сайпан :) Не стареют душой ветераны русско-японской войны :)