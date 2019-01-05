Предпоследний этап лыжной многодневки Тур де Ски пройдет сегодня в итальянском Валь ди Фиеме.

Сегодня лучшим лыжникам планеты предстоит бежать масс-старты классическим стилем. Женщина – 10 км, мужчинам – в полтора раза длиннее.

Дисциплина эта выигрышная для россиян. В первых масс-стартах Тура Наталья Непряева была второй. Причем уступила она на финише победительнице Эстберг из Норвегии всего 1 десятую секунды. Еще одна наша лыжница –Анастасия Седова – показала третий результат.

У мужчин тройку призеров замкнул тогда Сергей Устюгов, который в общем зачете идет вторым, уступая норвежцу Йоханесу Клебо всего 5 секунд. Очевидно, что именно эти спортсмены и разыграют итоговую победу на Тур де Ски.

Заключительный этап многодневки – традиционная гонка в гору – состоится в воскресенье.