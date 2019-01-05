Молодежная сборная России по хоккею не смогла пробиться в финал чемпионата мира, который проходит в Канаде
Молодежная сборная России по хоккею не смогла пробиться в финал чемпионата мира, который проходит в Канаде. В полуфинале россияне проиграли американцам со счетом 1:2.
В решающей встрече команда США сыграет со сборной Финляндии, которая выиграла этой ночью у Швейцарии со счетом 6:1. Россия поборется со швейцарцами за третье место. Оба матча пройдут в ночь на воскресенье.
Комментарии2
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vezdehod1 05 января 2019 | 09:16
Я от чехов -ушёл, я от финнов - ушёл, я от канадцев - ушёл, а Американцы, меня скушали.
vitaly_mp23 05 января 2019 | 10:03
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