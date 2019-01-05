Молодежная сборная России по хоккею не смогла пробиться в финал чемпионата мира, который проходит в Канаде. В полуфинале россияне проиграли американцам со счетом 1:2.

В решающей встрече команда США сыграет со сборной Финляндии, которая выиграла этой ночью у Швейцарии со счетом 6:1. Россия поборется со швейцарцами за третье место. Оба матча пройдут в ночь на воскресенье.