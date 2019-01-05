Очередная, восьмая по счёту, акция протеста «жёлтых жилетов» пройдёт сегодня во Франции

Её устроят на фоне обвинений руководителей движения в экстремизме.

Движение жёлтые жилеты возглавили экстремисты, они пытаются свергнуть французское правительство, заявили в кабинете министров. Там уверяют: власти приняли быстрые и конкретные меры в ответ на требования манифестантов. Но они не прекратили акции протеста. И это, как считают в правительстве, говорит о том, что руководители движения ведут политическую борьбу и не желают участвовать в общенациональных дебатах, которые власти предлагают. На нескольких прошлых акциях действительно звучали в основном политические требования. Жёлтые жилеты выступают за отставку президента Макрона и требовали распустить правительство. Новая акция пройдёт сегодня. В Париже протестующие намерены пройти от здания мэрии до Национального собрания и там провести митинг. За порядком в столице Франции последит тысяча полицейских и жандармов. Ещё три тысячи брошены на другие города страны, где намечены протесты. Сил для обеспечения порядка власти Франции выделят значительно меньше, чем неделю назад, отмечает телеканал BFM.

Тем временем в Брюсселе вчера начался суд над участниками столкновений на акциях жёлтых жилетов в Бельгии. На скамье подсудимых четверо обвиняемых, им грозит до пяти лет тюрьмы, пишут местные СМИ.