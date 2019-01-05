Патриарх Константинопольский Варфоломей сегодня подпишет Томос об автокефалии Украинской церкви
Категорически против этого шага выступает РПЦ.
В Русской православной церкви назвали ничтожным каноническое значение «объединительного собора» в Киеве, где был решен вопрос об избрании главы новой автокефальной церкви. Возможность его признания в РПЦ называют едва ли выполнимой задачей. Более того, Патриарх Кирилл призвал патриарха Константинопольского Варфоломея отказаться от завершения создания автокефальной церкви на Украине. По словам предстоятеля РПЦ, предоставление независимости УПЦ – это принудительный политизированный процесс, которому «сопутствует чудовищное нагромождение лжи». Патриарх Кирилл считает, что таким образом легализуется «украинский раскол». Принятый на Украине Закон о переименовании УПЦ он назвал «совершенно безумным», и заявил, что документ направлен на разрушение канонической Церкви на Украине.
Президент Украины Петр Порошенко и председатель Верховной рады Андрей Парубий примут участие в церемонии подписания Томоса об автокефалии УПЦ.
Комментарии25
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vezdehod1 05 января 2019 | 09:12
"Развод по турецки" - СОСТОИТСЯ.
danko_wurda 05 января 2019 | 09:21
vezdehod1: будут скачки на майдане. И в 1 отдельном сайте. От коклотроллей.
davi__koloradov 05 января 2019 | 09:28
По всей Северной Гондурашке рвутся пуканы у путиноидов от бессильной злобы.
ura_123 05 января 2019 | 09:13
Ватко,не забывайте придерживать пуканы,препятствуя разрыву! Недолго ждать)))
tag188 05 января 2019 | 09:14
По словам предстоятеля РПЦ, предоставление независимости УПЦ – это принудительный политизированный процесс, которому «сопутствует чудовищное нагромождение лжи».
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А в чем там нагромождение лжи, господин Гундяев не сказал?
Для всех происходящее выглядит вполне логично. У Кипра -- своя церковь, у Греции -- своя, у России -- своя, теперь своя будет и у Украины.
detul 05 января 2019 | 10:03
tag188: Ну не совсем своя. Скорее Константинопольская.
chapter_2 05 января 2019 | 09:16
В пятницу, 4 января 2019 г., иеромонах Лука, иконописец и каллиграф, привез в Стамбул текст-оригинал Томоса о предоставлении автокефалии Православной Церкви Украины. "Текст каллиграфически оформленный на пергаменте с благословения игумена Ксенофонтського монастыря на Афоне, архимандрита Алексея", - говорится в сообщении пресс-службы Бигорського монастыря в Македонии.
ihor_syvoryj 05 января 2019 | 09:18
Ирония судьбы: а РПЦ имеет Томос?
andreyoo 05 января 2019 | 09:23
ihor_syvoryj: Ирония в том, что чем либеральнее хомячек, тем более фанатичным приверженцем секты Свидетелей Томоса он является.
barukh_buzauskas 05 января 2019 | 09:33
ihor_syvoryj: как выясняется...нет...
alexey65 05 января 2019 | 09:46
ihor_syvoryj: не имеет. Гундяй -самозванец!
andreyoo 05 января 2019 | 09:19
Священников УПЦ прессуют в СБУ.
Президент страны лично назначает даты соборов и отбирает кандидатов на пост главы ПЦУ.
Парламент страны принимает закон о названии церкви.
Но, конечно же, гэбисткая Церковь это в России, а на Украине новая Церковь, конечно же отделена от государства. И особо отделена от гэбни.
tag188 05 января 2019 | 09:28
andreyoo: Священников УПЦ прессуют в СБУ.
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Из застенков СБУ нам пишите? Лично видели?
Парламент страны принимает закон о названии церкви.
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Может для Вас это будет новостью, но все организации, общественные объединения и институты (в том числе религиозные) во всех странах действуют и подчиняются законам этой страны. В том числе и в России. Законы дают религиозным организациям определенные права и гарантии, а некоторые религиозные организации могут прямо запрещать. Для этого любой религиозной организации необходимо НАЗВАНИЕ.
Удивительно, что Вы не понимаете элементарных вещей, но при этом с умным видом пытаетесь что-то комментировать.
andreyoo 05 января 2019 | 09:44
tag188: Лично видели?
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Да. Сообщения и фото. И кстати в украинских СМИ.
А разве на Украине ранее не было закона о религиозныз организациях? Разве УПЦ ему не подчинялась? Разве закон не должен быть един для всех? Разве у УПЦ не было названия?
Не надо слишком увлекаться имиджем дурачка. Есть риск привыкнуть.
tag188 05 января 2019 | 09:56
andreyoo: Да. Сообщения и фото. И кстати в украинских СМИ.
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Как их прям "прессуют"??!
А разве на Украине ранее не было закона о религиозныз организациях? Разве УПЦ ему не подчинялась? Разве закон не должен быть един для всех? Разве у УПЦ не было названия?
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У УПЦ не было автокефалии. Теперь будет. УПЦ МП тоже, никто не запрещает. Но для урегулирования ситуации, когда в стране появляются 2 церкви, фактически с одинаковым названием, но разным подчинением, и необходим этот закон.
Чтобы хоть элементарно вопросы собственности церковного имущества в дальнейшем можно было нормально урегулировать.
Не надо слишком увлекаться имиджем дурачка. Есть риск привыкнуть.
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Вы привыкли, или сразу таким уродились?
andreyoo 05 января 2019 | 10:05
tag188: Как их прям "прессуют"??!
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Не занимайся словесным онаназмом.
tag188 05 января 2019 | 10:13
andreyoo: Аргументов то больше нет?
Р.S. Могу из жалости дать совет. Есть такой учебник -- "Теория государства и права", на первых курсах студенты юридических факультетов его изучают.
Прочти хотя бы оглавление (большее думаю тебе просто не осилить), чтобы ахинею подобную тому, что ты писал выше, больше не нести.
a_111111 05 января 2019 | 09:48
tag188: Ну участие в этом старого чекиста Филарета, который кстати 2 месяца возглавлял РПЦ...
post_v 05 января 2019 | 09:19
"Я не позволю всяким там испанцам диктовать нам условия. Хотите отрезной рукав - пожалуйста. Хотите плиссированную юбку с вытачками? Принимаю и это. Но опускать линию талии не дам."
РПЦ?
olexa30 05 января 2019 | 09:30
А баба яга против..
ostapba 05 января 2019 | 09:35
....вот жеж правду матку режет Кирилл..
Нет теперь места московскому патриархату в Украине??
..вот что пишет:
".....По словам предстоятеля РПЦ, предоставление независимости УПЦ – это принудительный политизированный процесс, которому «сопутствует чудовищное нагромождение лжи». Патриарх Кирилл считает, что таким образом легализуется «украинский раскол». Принятый на Украине Закон о переименовании УПЦ он назвал «совершенно безумным», и заявил, что документ направлен на разрушение канонической Церкви на Украине. "....
...
Тут у него два пути осталось...или на поклон к Вселенскому Патриарху с покаяниями и мольбой о получении томоса своей митрополии..
Или ... записаться в новообновленцы.
Тоже ведь люди они. И верующие даже..
ostapba 05 января 2019 | 09:38
......Обновле́нчество (официальное самоназвание — Российская Православная Церковь; позднее — Православная Церковь в СССР, также Обновле́нческий раско́л, Жива́я Це́рковь, живоцерко́вничество) — движение в русском православии, возникшее официально после Февральской революции 1917 года. Декларировало цель «обновления Церкви»: демократизацию управления и модернизацию богослужения. Выступало против руководства Церковью патриархом Тихоном, заявляя о полной поддержке нового режима и проводимых им преобразований.
Обновленческое движение 1920-х годов также следует рассматривать в русле большевистских идей «модернизации быта» и попытки модернизации русского православия.
С 1922 по 1926 год это движение было единственной официально признаваемой государственными властями РСФСР православной церковной организацией!!!!!
И без томосов с этими церемониями даже.
mustang 05 января 2019 | 09:46
РПЦ считает ничтожным, а по почему тогда много ШУМА по этому поводу??? РПЦ - врёт !!!!
andreyoo 05 января 2019 | 10:03
mustang: А думать явно не таой конек.
Потому что сейчас украинское государство, которое конечно же сугубо светское, размахивая Томосом аки херугвием, начнет отжимать имущество УПЦ в пользу ПЦУ, которая конечно же отделена от государства.
yakutt86 05 января 2019 | 10:15
Благодать купить нельзя, прощение грехов - нельзя, место в раю - нельзя. А Томос - можно. Петр Алексеевич Порошенко - спонсор автокефализации Православной церкви Украины.