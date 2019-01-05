Патриарх Константинопольский Варфоломей сегодня подпишет Томос об автокефалии Украинской церкви

Категорически против этого шага выступает РПЦ.

В Русской православной церкви назвали ничтожным каноническое значение «объединительного собора» в Киеве, где был решен вопрос об избрании главы новой автокефальной церкви. Возможность его признания в РПЦ называют едва ли выполнимой задачей. Более того, Патриарх Кирилл призвал патриарха Константинопольского Варфоломея отказаться от завершения создания автокефальной церкви на Украине. По словам предстоятеля РПЦ, предоставление независимости УПЦ – это принудительный политизированный процесс, которому «сопутствует чудовищное нагромождение лжи». Патриарх Кирилл считает, что таким образом легализуется «украинский раскол». Принятый на Украине Закон о переименовании УПЦ он назвал «совершенно безумным», и заявил, что документ направлен на разрушение канонической Церкви на Украине.

Президент Украины Петр Порошенко и председатель Верховной рады Андрей Парубий примут участие в церемонии подписания Томоса об автокефалии УПЦ.