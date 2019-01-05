В Магнитогорске сегодня пройдут похороны еще девяти погибших при обрушении подъезда жилого дома

Накануне земле были преданы шесть тел.

В пятницу на церемонию похорон целой семьи, супругов и их полуторагодовалой дочки, приехал губернатор Челябинской области. Везде было организовано дежурство «скорой помощи» и психологов. Так будет и сегодня. На поминальных обедах тоже будут дежурить бригады неотложки. До вторника пройдут похороны 11 человек из 39 погибших. Власти региона пообещали выплатить по миллиону рублей семьям погибших, по 400 тысяч тем, кто получил серьезные травмы. Некоторые неотложные выплаты уже начались, финансовую сторону вопроса с организацией похорон региональный бюджет взял на себя. Панихида по жертвам трагедии пройдет 8 января в городском кафедральном соборе, на девятый день после обрушения короткую литию проведут на месте, где некогда располагался подъезд. Само место накануне огородили строительным забором. Соседние с обрушившимся подъезды №7 и №8 будут демонтированы. Дом предстоит разделить на две части, чтобы он был пригоден для проживания.

Поисково-спасательная операция длилась четыре дня, теперь в доме на магнитогорском проспекте Карла Маркса ведутся инженерные работы.