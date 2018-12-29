Народный артист России Иван Бортник скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщила ТАСС его вдова Татьяна Борзых. По ее словам, это произошло накануне в 23 часа. Вероятной причиной смерти врачи называют тромб.

Иван Бортник родился в Москве. В 18 лет поступил в ГИТИС, затем перешел в Театральное училище имени Щукина на курс Этуша. И почти всю жизнь потом (1967 года) прослужил в Театре на Таганке, которым руководил Юрий Любимов. Об этом рассказал «Эху» директор музея этого театра Юрий Доронин.

О дате и месте похорон пока не сообщается.