Роскосмос пока не получил официального уведомления от НАСА о переносе визита своего главы Дмитрия Рогозина в США

Об этом сообщил ТАСС официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко. Ранее НАСА сообщило, что проинформировало российскую сторону о том, что визит Рогозина «необходимо отложить». Новая дата пока не назначена. В управлении не комментируют данное решение. Два дня назад пресс-секретарь НАСА Меган Пауэрс сообщила, что продолжается подготовка визита Рогозина в США, несмотря на критику в Вашингтоне. В октябре директор НАСА Джим Брайденстайн говорил, что администрация Дональда Трампа приняла решение о временном выводе главы Роскосмоса из-под американских санкций, чтобы тот мог приехать в США по приглашению НАСА. Рогозин находится под санкциями с 2014 года в связи с ситуацией вокруг Украины.