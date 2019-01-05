Роскосмос пока не получил официального уведомления от НАСА о переносе визита своего главы Дмитрия Рогозина в США
Об этом сообщил ТАСС официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко. Ранее НАСА сообщило, что проинформировало российскую сторону о том, что визит Рогозина «необходимо отложить». Новая дата пока не назначена. В управлении не комментируют данное решение. Два дня назад пресс-секретарь НАСА Меган Пауэрс сообщила, что продолжается подготовка визита Рогозина в США, несмотря на критику в Вашингтоне. В октябре директор НАСА Джим Брайденстайн говорил, что администрация Дональда Трампа приняла решение о временном выводе главы Роскосмоса из-под американских санкций, чтобы тот мог приехать в США по приглашению НАСА. Рогозин находится под санкциями с 2014 года в связи с ситуацией вокруг Украины.
Комментарии5
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lenin3 05 января 2019 | 08:36
А,может,это сам Хряк в Америку не торопится:вдруг американский небасманный суд его в тюрьму посадит,а уж за что-найти нетрудно...)))
tag188 05 января 2019 | 08:37
Т.е. Рогозин продолжает готовиться?
Вот смеху будет, если его самолет американцы развернут так же, как молдаване.
cimirse37 05 января 2019 | 08:42
Но надежда все таки есть - получит.
andre_klimov 05 января 2019 | 08:44
А зачем официальное уведомление, если и официального приглашения не было? Визит был личной иннициативой таксотопителя.
vova6_let 05 января 2019 | 08:46
Об этом сообщил ТАСС официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко."- Когда ? Вчера ? А сегодня NASA сказало, что рогозин им нафиг не нужен !