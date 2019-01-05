Пострадавшие в Магнитогорской трагедии начали получать первые денежные выплаты

Это материальные компенсации в связи с гибелью членов семьи и утратой имущества, сказала в эфире телеканала НТВ заместитель министра социальных отношений Челябинской области: Раиса Хайритдинова:

-Если это однокомнатная квартира, то 300 тысяч рублей, двухкомнатная квартира — 400, трехкомнатная квартира — 500 тысяч рублей. Это речь идет именно в связи с утратой имущества. Мы сейчас говорим не о жилье, а об имуществе. На каждого погибшего члена семьи выплачивается материальная помощь в размере 1 миллиона рублей

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